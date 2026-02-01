Ni de las playas, ni de los chiringuitos: el diario británico 'The Guardian' se hace eco del plan de Chipiona frente al riesgo de tsunamis

En los últimos años, algunos medios internacionales han puesto el foco en la ciudad de Chipiona por diferentes motivos. Cabe destacar que este municipio de la costa noroeste forma parte del listado de Pueblos Mágicos, fue elegido el Más Feliz de España y también es considerado el mejor lugar para vivir (todo el año), según un estudio británico. En verano atrae a unaenorme cantidad de visitantes a sus playas que se enamoran del ambiente de los chiringuitos, de la rica gastronomía y se quedan por su gente acogedora.

Sin embargo, en esta ocasión The Guardian no se ha interesado por ninguno de esos aspectos. El pasado miércoles, 28 de enero, el diario británico tomó imágenes de la población, entrevistó a su alcalde, Luis Mario Aparcero, y también al técnico municipal responsable del programaTsunami Ready, Paco Castro. El medio se ha ahondado en la experiencia del municipio, así como en las numerosas y continuas acciones desarrolladas en materia de preparación frente al riesgo de maremotos. "La entrevista se enmarca en un reportaje que será publicado en las próximas semanas en este periódico de tirada nacional del Reino Unido y aborda las medidas adoptadas por Chipiona para reforzar su capacidad de prevención, respuesta y autoprotección ante este riesgo natural, como primer municipio español en obtener la certificación Tsunami Ready de la IOC-UNESCO", según ha hecho saber el Ayuntamiento en sus redes sociales.

Desde el Consistorio explican que, la entrevista ha puesto el foco en la evolución hacia un modelo en el que la preparación, la transparencia y la capacidad de respuesta se consolidan como factores de confianza y valor añadido para los destinos turísticos costeros, cada vez más sensibles a una gestión integral, responsable y anticipada de los riesgos.

El alcalde de Chipiona Luis Mario Aparcero, y al técnico municipal responsable del programa Tsunami Ready, Paco Castro en un momento de la entrevista concedida a The Guardian.

Último simulacro de tsunami

No hace mucho, en noviembre de 2025, Cádiz vivió el mayor simulacro de tsunami que se ha realizado hasta ahora en España y que contó con la participación de más de 20.000 personas, entre ciudadanos, operativos de emergencia, empresas, hoteles y centros educativos de 16 poblaciones del litoral, entre las que se encontraba Chipiona. De esta forma, A las 10:09 horas la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía declaró la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía en fase de Emergencia-situación operativa 2. La actividad, bautizada como Respuesta25, sirvió para evaluar la capacidad de reacción de la administraciones y servicios de emergencia ante un maremoto similar al que acompañó al terremoto de Lisboa de 1755.