Todo listo para la Pasarela Flamenca de Sanlúcar 2026: Fechas y detalles importantes

Aún quedan polvorones en las mesas, pero Sanlúcar se prepara para los sucesivos eventos que acogerá en 2026. Así como Chipiona ya está lista para dar comienzo al Carnaval 2026, Fiesta de Interés Turístico en Andalucía, el resto de municipios de la costa noroeste como el sanluqueño ultima los detalles para sus grandes citas de este invierno.

En la agenda ya se pueden reservar los días de una cita que llenará de arte, belleza y color a Sanlúcar. El Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Primera Vuelta al Mundo’ acogerá del 13 al 15 de marzo la Pasarela Flamenca 2026 de Sanlúcar, organizada por la agencia FSL y la Asociación Sanluqueña de Fibromialgia (Asafi) en colaboración con el Ayuntamiento.

El concejal delegado de Cultura y Fiestas, Narciso Vital, y la directora de la agencia, Estefanía Rodríguez, han presentado hoy el cartel anunciador en una comparecencia pública celebrada en el Palacio Municipal a la que han asistido un nutrido grupo de modelos y otras personas implicadas en la organización de esta cita.

Presentación de la Pasarela Flamenca 2026.

En esta segunda edición, la organización apuesta por “las nuevas creaciones y tendencias que mostrarán todos y cada uno de los diseñadores y diseñadoras tanto noveles como consagrados que forman parte de este proyecto”. “Se trata del único traje regional en España que evoluciona cada año según las tendencias de la moda, lo que sigue generando una potente industria de alta costura con pasarelas internacionales", ha subrayado la directora de la agencia FSL.

Por su parte, el delegado de Cultura y Fiestas ha destacado que este evento “constituye una combinación única de moda flamenca y flamenco en directo, una fusión que pone en valor la artesanía, el talento y la creatividad de los diseñadores y diseñadoras participantes”. Eventos de esta relevancia "reflejan el compromiso con la promoción de nuestras tradiciones en todas sus facetas”, precisando que “esta pasarela se proyecta como una importante plataforma cultural, artística y económica para la ciudad”.

Importantes firmas

Entre los diseñadores y firmas profesionales que participarán en la Pasarela Flamenca 2026 de Sanlúcar figuran nombres destacados, como Luisa Reyes, David Panal, Amada Vera, Erika Hernández, Pomposa, Esclavina, Carmen González y Juani de Arcos. Además, en el evento harán lo propio grandes artistas del mundo de la música, academias de baile, profesionales de la fotografía y del ámbito audiovisual en su conjunto.