Ponte a la moda de los 'Sonny Angel' esta Semana Santa con los angelitos más cofrades

Ya llegó la Cuaresma. Con ella las torrijas, las ganas de Semana Santa y muchos planes que giran alrededor de todo lo que tenga que ver con el mundo cofrade. Y como ya estamos entrando en materia y calentando motores para la semana grande de Jerez, hoy queremos enseñarte un accesorio que puede acompañarte durante toda la Semana Santa, un sonny angel personalizado.

La moda de los populares sonny angel que revolucionan las redes, sobre todo la plataforma de TikTok, han llegado a Sanlúcar de Barrameda de una forma muy original. Estos angelitos que le dan vida a los dispositivos móviles de una forma 'muy curiosa' se han convertido en ángeles al más puro estilo andaluz. Sonny angels 100% 'made in Andalucía' y de eso no cabe ninguna duda. Para esta Cuaresma podrás encargar nazarenos, mantillas y costaleros. Pero esto no queda aquí. ¡Son personalizados! Podrás hacer que tu sonny angel vista la túnica de tu hermandad o porte un costal con algún diseño concreto.

Las manos encargadas de que estos angelitos cobren vida andaluza son las del jóven artista sanluqueño Javier Franco. Enamorado del arte desed bien pequeño, graduado en Diseño Gráfico por la Escuela de Arte de Jerez y debido a su condición de belenista, el sanluqueño comienza a emprender y a innovar en el mundo de la impresión 3D. "Soy belenista y vi una oportunidad muy buena de comenzar a indagar en el mundo de la impresión 3D. De ahí a querer probar en personalizar estos angelitos que están revolucionando las redes y que mejor forma que hacerlos muy nuestros, empapándonos de nuestras tradiciones como es la Semana Santa", apunta el artista.

A estos famosos angelitos Javier los viste con un toque muy nuestro. Costaleros, nazarenos, mantillas y por supuesto, para las enamoradas de la feria, estos angelitos tambén se visten de flamenca.

Proceso de creación del un sonny angel costalero

Estos angelitos originales y 100% personalizados con un toque andaluz puedes conseguirlos a través de las redes oficiales del artista, @modelismoydibujos_jfs, al igual que otros muchos de sus trabajos en diferentes técnicas artísticas como dibujos a grafito, óleo, acrílico, flores de talco y pintura digital.