Prepárate para ver la Luna de Nieve desde Jerez, el show astronómico de febrero

A muchos nos trae de calle las largas noches de invierno. Sin embargo, en esta época también tienen lugar episodios astronómicos que merecen la pena ser admirados y, precisamente, la oscuridad facilita su observación. El mes de febrero arranca con un hermoso espectáculo en el cielo, la segunda luna llena de invierno denominada Luna de Nieve, tal y como la bautizaron los nativos norteamericanos, coincidiendo con sus nevadas más intensas y el cenit del invierno. También se conoce con otros nombres en diferentes culturas como Luna del Hambre, Luna de Hielo o Storm Moon o Luna del Brote, Luna de los Huesos...

Para la cultura de occidente, es un gran show, en cambio para otras como la china, se trata de un acontecimiento de los más relevante, pues marca el inicio del Año Nuevo Lunar.

En concreto, esta luna podrá divisarse desde el hemisferio norte en su mayor esplendor el domingo 1 de febrero, aunque será visible unos días antes y después si los cielos están despejados. Entre las 17:40 (hora de Barcelona) y las 18:20 (hora de Vigo), por lo que, si el tiempo lo permite, emergerá en el skyline como un enorme círculo rojizo, que poco a poco irá mutando en su color blanco-plateado. Oficialmente, no es una súper luna, pero casi.

La próxima Luna Llena brillará el 3 de marzo. Para ver una Superluna , tendrás que esperar hasta finales de año, ya que llega el 24 de noviembre.

Dónde ver la Luna de Nieve

Quienes deseen observar la Luna de Nieve, del Hambre o de los Huesos en Jerez deberá alejarse del casco urbano o de zonas con iluminación artificial. Lo ideal sería desplazarse a cualquier zona de los alrededores de los núcleos poblacionales de Jerez, a ser posible a espacios elevados, abiertos y oscuros, sin obstáculos visuales. Cerca de Jerez también hay lugares idóneos como en el entorno de El Puerto, en la Ruta de las Viñas o la zona de las Lagunas Salada. Un lugar muy especial es el Parque Natural de Los Toruños, ya que permanece abierto. Otra opción sería desplazarte a Sanlúcar, concretamente al Pinar de La Algaida en Sanlúcar de Barrameda.

Si deseas hacer astroturismo de calidad, haz una reserva en destinos calificados como reservas o destinos Starlight. La Sierra de Cádiz es el principal destino Starlight cerca de Jerez. Destaca por sus cielos limpios y baja contaminación lumínica. Destacan el alojamiento rural Tambor del Llano en Grazalema (con premio Starlight), el mirador de la Sierra de Líjar en Algodonales y municipios como Zahara o Bornos.

¿Te animas a vivir una experiencia estelar?