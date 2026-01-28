Cuenta atrás para la celebración de La Camaleoná Popular de Rota 2026

La Peña Cadista 'El Camaleón' celebró el pasado domingo 25 de enero en el bar La Moderna, el acto de presentación del cartel de la XXIV Camaleoná Popular, obra de José Antonio Cruzado Talavera "Sevi". Se trata de uno de los primeros eventos del Carnaval de la localidad d Rota, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero en la Plaza de La Cantera.

El acto de presentación, que contó con la actuación de agrupaciones de Carnaval de la localidad roteña, sirvió también para anunciar la celebración del XXIV Trofeo Camaleón 'Memorial Julio Durán', una cita deportiva ya consolidada en el calendario de eventos de la localidad que la peña cadista dedica en memoria y recuerdo de este roteño.

En esta edición, el trofeo contará con la participarán los equipos benjamines del C.D. Rota, la U.D. Roteña, el C.D. Rosario y el Villa de Rota F.S.

Cartel del XXIV Trofeo Camaleón Memorial Julio Durán.

El torneo, que este año se anuncia con un cartel, obra del socio cadista Leopoldo Almisas, se celebrará el jueves 5 de febrero, a partir de las 16:30 horas, en el Estadio Municipal Antonio Pazos Monago, y volverá a tener carácter solidario, estableciéndose como entrada la entrega de un kilo de alimentos, que será destinado a Cruz Roja, con el objetivo de colaborar en la atención a personas y familias en situación de dificultad económica.

Cartel de la Camaleoná 2026, de Rota.

Por su parte, la Camaleoná Popular, conocida anteriormente como Erizá Popular,y que se presenta como una de las primeras actividades populares previstas en la programación del Carnavala roteño, se celebrará el 8 de febrero a partir de las 13:30 horas con la colaboración del Ayuntamiento de Rota. Esta cita gastronómica y de coplas contará como viene siendo habitual con actuaciones de chirigotas y agrupaciones carnavalescas, convirtiendo la plaza de La Cantera en un punto de encuentro para aficionados al Carnaval y para el conjunto de la ciudadanía.

Por qué no se llama 'erizá'

La peña cadista 'El Camaleón' organiza desde hace 22 años, lo que hasta 2025 se conocía como la Erizá Popular. Desde entonces pasó a denominarse 'La Camaleoná'. La decisión vino motivada a raíz de que en los últimos años, no se pudo ofrecer erizos de forma gratuita al público, como lo habitual en las ediciones pasadas, de ahí el nombre del evento por "la prohibición expresa que existe sobre la captura de este manjar". Esa situación generó algunas críticas.

Como consecuencia de ello, la junta directiva apuesta por mantener la cita, pero con otro nombre, "con la esperanza de poder recuperar algún día el antiguo evento y se permita su captura". No obstante, mantiene el juego de palabras derivadas que suelen ser típicas de esta fiesta, asociacia a un símbolo que la caracteriza como es el camaleón.