Programación completa de las Fiestas Patronales 2025 en Rota: fechas y horarios de todas las actividades

La Villa de Rota se prepara para sus días grandes con el pistoletazo de salida este viernes 3 de octubre de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, Patrona y Alcaldesa Honoraria. El Ayuntamiento, a través de su Delegación de Fiestas, ha confeccionado un programa que combina cultos solemnes, desfiles animados y una agenda lúdica y cultural pensada para unir a roteños y visitantes en la Costa de la Luz.

Viernes 3 de octubre

El arranque, este viernes, llega con el eco de una Banda de Cornetas y Tambores a las 12:00, partiendo de la calle Neptuno y recorriendo avenidas como María Auxiliadora y San Fernando, así como calles como Inmaculada Concepción, Buenavista, Lope de Vega, Vélez de Guevara, Calvario, Zorrilla y Maestro Albéniz, hasta disolverse en la Avenida Carlos Cano. Este pasacalles marcial calienta motores para la noche solemne: a las 20:00, en la Plaza de la Merced, las Damas de la Corte de Honor, pajes y representantes de entidades locales forman cortejo para un desfile por Compás del Convento, Veracruz, Álvaro Méndez, Bachiller, Pedro la O, Plaza Barroso y Pérez de Bedoya, culminando en el Palacio Municipal Castillo de Luna, donde serán recibidas por el alcalde José Javier Ruiz Arana.

Media hora después, en la Plaza Bartolomé Pérez, el corazón de la fiesta late con la Coronación de la Dama Mayor y la XXVI Exaltación de las Fiestas Patronales. El acto, presidido por la Dama Mayor junto a su corte, incluye la presentación de las damas, el fallo del jurado y la coronación a cargo del alcalde, con imposición de banda. La Banda Municipal de Música Maestro Enrique Galán acompañará la ceremonia, mientras la concejal de Fiestas, Esther García Fuentes, presentará a Lola Granados Bernal como exaltadora, quien glosará el espíritu de estas celebraciones. El Himno de Andalucía pondrá el cierre emotivo. Desde ese día hasta el domingo, casetas en la Plaza de la Merced servirán tapeo, y a las 21:30, la Orquesta Blue Sound animará la velada.

Natalia Macías Domínguez, representante del Club de Funcionarios de la Policía Local de Rota, fue la Dama Mayor 2024 / Ayuntamiento de Rota

Sábado 4 de octubre

El sábado pone el foco en las familias con un Pasacalles Infantil a las 12:30, saliendo de la calle Sargento Céspedes por Zorrilla, Calvario, Plaza del Triunfo, Avenida San Fernando, Juan Sebastián El Cano (tramo sin música para sensibles al ruido), Duque de Ahumada, Rubén Darío, Saturno, Avenida América, Neptuno, María Auxiliadora, Plaza de San Roque, García Sánchez, Charco y Plaza Andalucía. La tarde musical divide esfuerzos ya que a las 20:00, en la Plaza de la Merced, el grupo flamenquito Dakipaka2 ofrece un toque andaluz puro; en la Plaza Bartolomé Pérez, un cartel variado arranca con Nolasco y Khiara, para rematar a las 22:00 con el dúo de DJ Los Primos. Blue Sound regresa a la Merced a esa hora, extendiendo la fiesta hasta altas horas.

Domingo 5 de octubre

El Día Institucional de Rota abre con la Izada de la Bandera a las 11:00 en la Plaza Andalucía, seguida de un acto en el Edificio Municipal de la Plaza de España. A las 12:30, el Auditorio Alcalde Felipe Benítez acoge la X Gala del Día de Rota, reconociendo a la Asociación Saber que se Puede por su apoyo a la diversidad funcional, a Gartel-Datono por su innovación náutica, a Juan Manuel Montes Delgado por su trayectoria cultural, al Ateneo de Rota por su labor literaria y a Opuntia Rota por el fomento del cactus como cultivo sostenible. En la Merced, el espectáculo infantil "A Todo Trapo" de la Compañía Factoría de Trapos deleitará a los más pequeños a la misma hora.

El alumbrado extraordinario volverá a iluminar este año las Fiestas Patronales de Rota / Ayuntamiento de Rota

La Gran Cabalgata, presidida por la Dama Mayor y su corte, sale a las 18:00 del Bulevar Bahía de Cádiz por Bajo Guadalquivir, María Auxiliadora, San Fernando, Rubén Darío (silenciado entre Avda. de la Marina y Príncipe de España), Duque de Ahumada, Juan Sebastián El Cano, Triunfo, Calvario, Veracruz, Plaza Pío XXII y Avenida San Juan de Puerto Rico. Blue Sound cierra en la Merced a las 20:00, coincidiendo con el Mercado Agroartesano La Laguna en el Parque Laguna del Moral, de 10:00 a 14:30, donde artesanas locales venderán miel, jabones y encajes.

Lunes 6 de octubre

El lunes tendrá lugar la Cena-Baile a las 20:00 en la Finca Ave María, en honor a la Dama Mayor, su corte y la exaltadora, con la Orquesta Jacarandá como maestra de ceremonias.

Martes 7 de octubre

El martes 7, festividad de la Patrona, arranca al alba con el Santo Rosario de la Aurora a las 7:45 desde la Parroquia de Nuestra Señora de la O, por el casco antiguo, seguido de Eucaristía. A las 12:00, Función Principal de Instituto en el mismo templo.

El culmen llega a las 18:30 con la Solemne Procesión de la Virgen Coronada: de Plaza Bartolomé Pérez por Padre Eugenio, Pérez de Bedoya, Plaza Barroso, Pedro la O, Bachiller, Pozo de la Villa, Álvaro Méndez, Plaza Andalucía, Rosario, Castelar, Plaza de San Roque, Alcalde García Sánchez, Prim, Higuereta, Arco de Regla, Fermín Salvochea, Constitución, Cuna y vuelta. A la recogida, un espectáculo pirotécnico desde el Castillo de Luna pintará el cielo. Ese día, la Salida del Estandarte con farolas antiguas y el Orfeón Virgen de la Escalera entonando Te Deum y Salve añade misticismo.

Otras actividades durante estas fiestas

Estas fiestas, que completan la Novena previa (del 28 de septiembre al 6 de octubre, con rosario a las 19:30 y misa a las 20:00 en la Iglesia de la O), se nutren de la esencia roteña: devoción marinera y hospitalidad abierta. Exposiciones como los 35 años de la Oficina de Turismo en la Torre de la Merced (hasta el 12 de octubre) o la I de Pegatinas en La Sede (inauguración el 3 a las 20:30) enriquecen el panorama cultural. Mercados como el Central de Abastos (abiertos festivos de 9:00 a 14:00) y la recogida de Cáritas (productos de limpieza el 5 en la Iglesia de la O) suman solidaridad. Además, "In the Park" (3 y 4 de octubre, de 11:00 a 02:00 horas) ofrece talleres, conciertos, feria de arte, foodtrucks y DJs con entrada gratuita.

El festival "In the Park" vuelve a Rota en sus Fiestas Patronales después del éxito de 2024 / Ayuntamiento de Rota

El Ayuntamiento de Rota invita a todos los roteños y visitantes a participar activamente en cada uno de los eventos programados para rendir homenaje a la Patrona y disfrutar de unas fiestas que son un pilar fundamental de la identidad de la villa. Con casetas abiertas en la Plaza de la Merced desde el viernes hasta el domingo, y una VI Ruta Gastronómica de Platos de Cuchara paralela, hay opciones para saborear la esencia local.