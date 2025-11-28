La programación de Navidad en Rota arranca con Antoñito Molina encendiendo los 440.000 puntos del luz del alumbrado en plena nevada

Este viernes, 28 de noviembre, comienza oficialmente la Navidad en Rota. Esta es la fecha elegida también por otra localidad de la costa noroeste, Chipiona. El artista roteño, Antoñito Molina, será el encargado de pulsar el botón que encenderá el extraordinario alumbrado navideño que brillará en las calles de Rota durante todas las fiestas. Se trata de uno de los momentos más especiales del año. El acto tendrá lugar en una tarde mágica en la que, incluso, está prevista una nevada artificial, animación musical y ambiente festivo.

El acto se celebrará en la plaza Bartolomé Pérez, en pleno corazón de la ciudad, donde se ubica un gran árbol navideño de 17 metros de altura. con un completo programa de actividades que comenzará a partir de las 19:00 horas, pensado para disfrutar en familia. Contarán con DJ animador, pinta caras, castillos hinchables, talleres infantiles y una novedosa experiencia de realidad virtual

Además, una hora después, a las 20:00 horas será el encendido los de 440.00 puntos de luces led distribuidas por calles y avenidas y el inicio oficial de la Navidad roteña 2025. Los asistentes disfrutarán de una nevada artificial, animación musical y ambiente festivo que harán aún más especial estos días de ilusión.

Programación de Rota en Navidad 2025