La programación de Navidad en Rota arranca con Antoñito Molina encendiendo los 440.000 puntos del luz del alumbrado en plena nevada
Pasacalles, belén viviente y fiestas durante las fiestas más entrañables del año
Este viernes, 28 de noviembre, comienza oficialmente la Navidad en Rota. Esta es la fecha elegida también por otra localidad de la costa noroeste, Chipiona. El artista roteño, Antoñito Molina, será el encargado de pulsar el botón que encenderá el extraordinario alumbrado navideño que brillará en las calles de Rota durante todas las fiestas. Se trata de uno de los momentos más especiales del año. El acto tendrá lugar en una tarde mágica en la que, incluso, está prevista una nevada artificial, animación musical y ambiente festivo.
El acto se celebrará en la plaza Bartolomé Pérez, en pleno corazón de la ciudad, donde se ubica un gran árbol navideño de 17 metros de altura. con un completo programa de actividades que comenzará a partir de las 19:00 horas, pensado para disfrutar en familia. Contarán con DJ animador, pinta caras, castillos hinchables, talleres infantiles y una novedosa experiencia de realidad virtual
Además, una hora después, a las 20:00 horas será el encendido los de 440.00 puntos de luces led distribuidas por calles y avenidas y el inicio oficial de la Navidad roteña 2025. Los asistentes disfrutarán de una nevada artificial, animación musical y ambiente festivo que harán aún más especial estos días de ilusión.
Programación de Rota en Navidad 2025
- Mercado Navideño Solidario. Vuelve una nueva edición más. Este año como novedad se integrará con el Mercado Agroartesano “La Laguna” sumando los puestos de ambos mercados en el centro de la localidad.
- El 12 y 13 de diciembre tendrá lugar el Belén Viviente que llega un año más de la mano del colegio Salesianos y Hermandad del Santo Entierro en colaboración con el Ayuntamiento.
- Pasacalles de Santa Claus el 20 de diciembre.
- Recogida de cartas del 22 y 23 amenizada con elfos y pasacalles con la banda municipal de música.
- Pasacalles de la Estrella de la Ilusión previsto para el día 26.
- Fiesta de Fin de Año el 31 de diciembre en la plaza de la Merced.
- Visita del Cartero Real que tendrá su pasacalles el 2 de enero y seguirá recogiendo las cartas de los más pequeños durante el 3 y el 4 de enero en el Castillo de Luna contando con animación y la participación de la banda de música del Nazareno.
- Además del Belén que se podrá visitar durante toda la Navidad en la Torre de la Merced, y la actividad de “scape room”, la actividad navideña centrará toda su atención en el 4 de enero con la llegada de los Reyes Magos y la tradicional Cabalgata de la Ilusión, en una jornada en la que también se contará con el Dormitorio de los Reyes en el centro Pilar Varo.
También te puede interesar
Lo último