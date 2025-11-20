Grupos y actuaciones que actúan en las Zambombas de Jerez 2025: todo lo que no debes perderte de la Navidad jerezana
Te contamos quiénes y cuándo amenizarán las fiestas en los diferentes pubs, restaurantes, discotecas y clubs jerezanos.
A partir del viernes 21, tras el encendido del alumbrado de la ciudad y hasta Nochebuena, se festejan las zambombas tradicionales en Jerez, declaradas Bien de Interés Cultural en 2015 y Fiesta de Interés Turístico en 2021, un espectáculo genuino y auténtico. También se celebran aquellas organizadas en los locales más punteros de la ciudad donde actúan artistas y grupos en directo. Si quieres saberlo todo de estas últimas para vivirlas con el mejor espíritu navideño, te contamos quiénes y cuándo amenizarán las fiestas en los diferentes pubs, restaurantes, discotecas y clubs jerezanos.
Viernes, 21 de noviembre
- Mencanta Jerez. Pza. Silos 7. Actuación: Manuel de Cantarote. A las 17:00 h.
- La Marujona. Calle Caballeros, 2. Coro La Recogía. A las 21:30h.
- Dealonso. Plaza Peones. A las 18:00 h. Juncal.
- Kapote. A las 18:00h. Rafael del Zambo, Juana del Mono, Rocío Valencia y Fernando del Morao.
- Bereber. A las 19:00 h. Sabor a La Plazuela y Atuvera.
- La Vega. A las 21:00 h..
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. A las 17:30h. No te Rayes.
- Plaza de Canterbury. Desde las 23:00 horas, Se Dan Clases de Zambomba.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Sábado, 22 de noviembre
- Damajuana. A las 17:00h. Calle Francos, 18. Cantarería y Guadia Grupo.
- Mencanta Jerez. A las 17:00h. Pza. Silos 7. Actuación: Los quintos mare, Esencia, Peña La Trasera.
- Casa Gabriela. A las 17:00h. Plaza Plateros. Jerez.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro la Hermandad de Las Viñas.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bastián y familia.
- Restaurante La Piedra. A las 18:00h en Parque Empresarial, Avenida Lebrija. Acceso con Entrada. 10€ con consumición.
- La Vega. A las 18:00h. Ameniza: Embrujo.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Sobretablas.
- Plaza de Canterbury. Desde las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas, Tres con Son. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00 y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Domingo, 23 de noviembre
- Zambomba del Willy 20 años. A las 15:30h. Bodegas Diplomático. Jerez. Actuaciones: Juan de la Morena, Manuel de la Fragua, Rosario Heredia, Coral de los Reyes, Rocío Valencia, Javier Peña, Manuel de Cantarote, Peña La Trasera y Sabor a Plazuela. Precio: 11€ anticipada
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Juana del Mono, María Peña y Tomasa Peña.
- Plaza Caterbury. Desde las 17:30 horas, Bibiana en Navidad.
- Blue Monkey. Calle Amianto, 9. A las 18:00h. El Punto.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Viernes, 28 de noviembre
- Los Monos: A las 14:00h. Actuación del Grupo Duende.
- Tabanco de la Cruz Vieja. A las 14:30h. Calle Barja, 16. Jerez.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Atuvera.
- Los Monos: A las 21:30h.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Damajuana. A las 19:00h. Calle Francos, 18. Familia Jiménez.
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Maloko Carrasco Family, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.
- Plaza Canterbury. Desde las 18:30, Ana Fernánzdez y Ángel Torres. A las 23:00 horas A tu aire.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro Hermandad de Las Viñas.
Sábado, 29 de noviembre
- Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja.
- Casa Gabriela. A las 17:00h. Plaza Plateros, 3.
- Kapote. A las 17:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13.
- Paddock. A las 18:00h. Ifeca.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Damajuana. A las 19:00h. Calle Francos, 18. Enríque El Zambo, Rafael El Zambo y compañía.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Coro de la Abuela María.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Jerez por Navidad. A las 21:00 horas Grupo Dame Tono. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro La Recogía.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro de la Abuela María y Cambio de Tercio.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Domingo, 30 de noviembre
- Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Planta Baja. A las 19:30h en Avda. Lola Flores. Jerez.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Flamenkería.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:30 horas, Tres con Son.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Zambombas de Jerez Diciembre 2025
Jueves, 4 de diciembre
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bibiana Silva
Viernes, 5 de diciembre
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Chanely & Montoya
- Buda Jerez. A las 19:00h. Avda. Lola Flores.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Damajuana. A las 17:30h. Calle Francos, 18. La Plazuela en Navidad y después La Familia Jiménez.
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Rafael del Zambo, Zambullo, Fernando del Morao, Isa Fernández y Nati Palomo.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Familia Jiménez. A las 19:00 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas Mawi.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro La Recogía.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Sábado, 6 de diciembre
- Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Sobretablas.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Damajuana. A las 17:30h. Calle Francos, 18. Bastian y su gente. Lola de la Felipa y Yumalay Flores. Alas 20:30 Luisa y Coraima Flores.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Son de Santiago.
- Plaza Canterbury. A las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas Raquel & Manuela. A las 23:00 Los Viandantes.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro Hermandad de Las Viñas.
- Rincón de Omaita. A las 20:00h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Domingo, 7 de diciembre
- 14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez
- 17:00h: La Nueva Guarida. Calle Porvenir.
- 19:00h. Bereber. Calle Cabezas, 8-10. Actuación del Grupo Duende
- 22:00: La Nueva Guarida. Calle Porvenir.
- 22:00h. Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Damajuana. Calle Francos, 18. A las 18:00h Cantarería y a las 21:00h Coro Abuela María.
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Maloko Carrasco Famil, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Coro de la Abuela María.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas Torran y Familia. A las 19:00 horas Tres con Son. A las 23:00 horas Daily Fuguet y su grupo.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro de la Abuela María y Al Pairo.
- Rincón de Omaita. A las 17:30h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Lunes, 8 de diciembre
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Miguel Guerrero.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:30 horas, Marta Peña.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Duende y Agustele.
- Rincón de Omaita. A las 20:00h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Jueves, 11 de diciembre
- Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Cantarería 10.
Viernes, 12 de diciembre
- 20:30 h Damajuana, en calle Francos, 18. El guardia Grupo.
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13.Maloko Carrasco Famil, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Son de Santiago.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Jerez por Navidad. A las 19:00 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas, Se dan Clases de Zambomba.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Hermandad de Las Viñas.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Duende y Atuvera.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Sábado, 13 de diciembre
- 14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- 17:30: Damajuana. Calle Francos, 18. Alendoy.
- 17:00: La Nueva Guarida. Calle Porvenir. Jerez.
- 17:30: Talabar. Calle Lancería, 15.
- Paddock. A las 18:00h. Ifeca.
- Paddock. A las 20:00h. Ifeca.
- 20:30h. Tabanco Gourmet.
- 21:00: Damajuana. Calle Francos, 18. Bibiana Silva.
- 22:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Cantarería 10. Bibiana Silva.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Enarmonía. A las 19:00 horas, David Heredia El Búho,. A las 23:00 horas, A tu Aire.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Agustele.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Domingo 14 de diciembre
- Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Jerez. Grupo Alba.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. No te Rayes.
- Plaza Canterbury. Desde las 18:30 horas, Coro al Son de la Navidad.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Jueves, 18 de diciembre
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bibiana Silva.
Viernes, 19 de diciembre
- La Tapería Fundador. A las 15:00h. Calle San Ildefonso, 3.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro La Abuela María y Agustele.
- Tabanco Los Monos. A las 18:00h y 21:30h. Gago&Co. Barrels Wines, Calle Arcos 51.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Damajuana, en calle Francos, 18, a las 17:00 horas. Coro Abuela María y a las 21:30 horas. Bibiana Silva.
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Rocío Valencia, Carmen Grilo, Rafael del Zambo y Fernando del Morao.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, David Heredia el Búho. A las 19:00 horas, Mawi. A las 21:00 horas, Grupo Dame Tono. A las 23:00 horas, Daily Fuguet y su grupo.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Sábado, 20 de diciembre
- 14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- 14:30h Taberna San Agustín. Calle San Agustín.
- 17:00h Casa Gabriela. Plaza Plateros, 3.
- 17:00h La Nueva Guarida. Calle Porvenir.
- 17:30h Damajuana, calle Francos, 18. Alendoy.
- 20:30h Damajuana, calle Francis, 18. Bastian y su gente: Coraima Flores y Dolores Flores.
- 22:00h Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- 22:30h La Nueva Guarida. Calle Porvenir.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bastián y Familia.
- Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Rey Morao. A las 19:00 horas, Enarmonía. A las 21:00 horas Conkaché. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Hermandad La Misión.
- Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Al Pairo.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Domingo, 21 de diciembre
- Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Damajuana, calle Francos, 18. A las 18:00h. No tengo el madroño pa polvorones.
- Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Flamenkería.
- Casa Sánchez. Calle Circo, 4. No te Rayes.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Martes, 23 de diciembre
- Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
Miércoles, 24 de diciembre
- Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja.
- Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
- Bar La Cruz Blanca. A las 16:00h. Plaza de la Yerba. Jerez. Con el Grupo Duende y Manuel de la Fragua.
- Tabanco de la Cruz Vieja. A las 14:30h. Calle Barja, 16.
- La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.
- Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.
