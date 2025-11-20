Grupos y actuaciones que actúan en las Zambombas de Jerez 2025: todo lo que no debes perderte de la Navidad jerezana

A partir del viernes 21, tras el encendido del alumbrado de la ciudad y hasta Nochebuena, se festejan las zambombas tradicionales en Jerez, declaradas Bien de Interés Cultural en 2015 y Fiesta de Interés Turístico en 2021, un espectáculo genuino y auténtico. También se celebran aquellas organizadas en los locales más punteros de la ciudad donde actúan artistas y grupos en directo. Si quieres saberlo todo de estas últimas para vivirlas con el mejor espíritu navideño, te contamos quiénes y cuándo amenizarán las fiestas en los diferentes pubs, restaurantes, discotecas y clubs jerezanos.

Viernes, 21 de noviembre

Mencanta Jerez. Pza. Silos 7. Actuación: Manuel de Cantarote. A las 17:00 h.

La Marujona. Calle Caballeros, 2. Coro La Recogía. A las 21:30h.

Dealonso. Plaza Peones. A las 18:00 h. Juncal.

Kapote. A las 18:00h. Rafael del Zambo, Juana del Mono, Rocío Valencia y Fernando del Morao.

Bereber. A las 19:00 h. Sabor a La Plazuela y Atuvera.

La Vega. A las 21:00 h..

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. A las 17:30h. No te Rayes.

Plaza de Canterbury. Desde las 23:00 horas, Se Dan Clases de Zambomba.

Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Sábado, 22 de noviembre

Damajuana. A las 17:00h. Calle Francos, 18. Cantarería y Guadia Grupo.

Mencanta Jerez . A las 17:00h. Pza. Silos 7. Actuación: Los quintos mare, Esencia, Peña La Trasera.

A las 17:00h. Pza. Silos 7. Actuación: Los quintos mare, Esencia, Peña La Trasera. Casa Gabriela. A las 17:00h. Plaza Plateros. Jerez.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro la Hermandad de Las Viñas.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bastián y familia.

Restaurante La Piedra. A las 18:00h en Parque Empresarial, Avenida Lebrija. Acceso con Entrada. 10€ con consumición.

La Vega. A las 18:00h. Ameniza: Embrujo.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Sobretablas.

Plaza de Canterbury. Desde las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas, Tres con Son. A las 23:00 horas, Los Viandantes.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00 y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 23 de noviembre

Zambomba del Willy 20 años. A las 15:30h. Bodegas Diplomático. Jerez. Actuaciones: Juan de la Morena, Manuel de la Fragua, Rosario Heredia, Coral de los Reyes, Rocío Valencia, Javier Peña, Manuel de Cantarote, Peña La Trasera y Sabor a Plazuela. Precio: 11€ anticipada

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Juana del Mono, María Peña y Tomasa Peña.

Plaza Caterbury. Desde las 17:30 horas, Bibiana en Navidad.

Blue Monkey. Calle Amianto, 9. A las 18:00h. El Punto.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Viernes, 28 de noviembre

Los Monos: A las 14:00h. Actuación del Grupo Duende.

Tabanco de la Cruz Vieja. A las 14:30h. Calle Barja, 16. Jerez.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Atuvera.

Los Monos: A las 21:30h.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Damajuana. A las 19:00h. Calle Francos, 18. Familia Jiménez.

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Maloko Carrasco Family, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.

Plaza Canterbury. Desde las 18:30, Ana Fernánzdez y Ángel Torres. A las 23:00 horas A tu aire.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro Hermandad de Las Viñas.

Sábado, 29 de noviembre

Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja.

Casa Gabriela. A las 17:00h. Plaza Plateros, 3.

Kapote. A las 17:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13.

Paddock. A las 18:00h. Ifeca.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Damajuana. A las 19:00h. Calle Francos, 18. Enríque El Zambo, Rafael El Zambo y compañía.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Coro de la Abuela María.

Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Jerez por Navidad. A las 21:00 horas Grupo Dame Tono. A las 23:00 horas, Los Viandantes.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro La Recogía.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro de la Abuela María y Cambio de Tercio.

Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 30 de noviembre

Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Planta Baja. A las 19:30h en Avda. Lola Flores. Jerez.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Flamenkería.

Plaza Canterbury. Desde las 17:30 horas, Tres con Son.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Zambombas de Jerez Diciembre 2025

Jueves, 4 de diciembre

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bibiana Silva

Viernes, 5 de diciembre

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Chanely & Montoya

Buda Jerez. A las 19:00h. Avda. Lola Flores.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Damajuana. A las 17:30h. Calle Francos, 18. La Plazuela en Navidad y después La Familia Jiménez.

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Rafael del Zambo, Zambullo, Fernando del Morao, Isa Fernández y Nati Palomo.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.

Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Familia Jiménez. A las 19:00 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas Mawi.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro La Recogía.

Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Sábado, 6 de diciembre

Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Sobretablas.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Damajuana. A las 17:30h. Calle Francos, 18. Bastian y su gente. Lola de la Felipa y Yumalay Flores. Alas 20:30 Luisa y Coraima Flores.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Son de Santiago.

Plaza Canterbury. A las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas Raquel & Manuela. A las 23:00 Los Viandantes.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro Hermandad de Las Viñas.

Rincón de Omaita. A las 20:00h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 7 de diciembre

14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez

17:00h: La Nueva Guarida. Calle Porvenir.

19:00h. Bereber. Calle Cabezas, 8-10. Actuación del Grupo Duende

22:00: La Nueva Guarida. Calle Porvenir.

22:00h. Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Damajuana. Calle Francos, 18. A las 18:00h Cantarería y a las 21:00h Coro Abuela María.

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Maloko Carrasco Famil, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya .

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Coro de la Abuela María.

Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas Torran y Familia. A las 19:00 horas Tres con Son. A las 23:00 horas Daily Fuguet y su grupo.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro de la Abuela María y Al Pairo.

Rincón de Omaita. A las 17:30h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Lunes, 8 de diciembre

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Miguel Guerrero.

Plaza Canterbury. Desde las 17:30 horas, Marta Peña.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Duende y Agustele.

Rincón de Omaita. A las 20:00h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Jueves, 11 de diciembre

Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Cantarería 10.

Viernes, 12 de diciembre

20:30 h Damajuana, en calle Francos, 18. El guardia Grupo.

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13.Maloko Carrasco Famil, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya .

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Son de Santiago.

Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Jerez por Navidad. A las 19:00 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas, Se dan Clases de Zambomba.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Hermandad de Las Viñas.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Duende y Atuvera.

Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Sábado, 13 de diciembre

14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

17:30: Damajuana. Calle Francos, 18. Alendoy.

17:00: La Nueva Guarida. Calle Porvenir. Jerez.

17:30: Talabar. Calle Lancería, 15.

Paddock. A las 18:00h. Ifeca.

Paddock. A las 20:00h. Ifeca.

20:30h. Tabanco Gourmet.

21:00: Damajuana. Calle Francos, 18. Bibiana Silva.

22:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Cantarería 10. Bibiana Silva.

Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Enarmonía. A las 19:00 horas, David Heredia El Búho,. A las 23:00 horas, A tu Aire.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Agustele.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo 14 de diciembre

Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Jerez. Grupo Alba.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. No te Rayes.

Plaza Canterbury. Desde las 18:30 horas, Coro al Son de la Navidad.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Jueves, 18 de diciembre

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bibiana Silva.

Viernes, 19 de diciembre

La Tapería Fundador. A las 15:00h. Calle San Ildefonso, 3.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro La Abuela María y Agustele.

Tabanco Los Monos. A las 18:00h y 21:30h. Gago&Co. Barrels Wines, Calle Arcos 51.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Damajuana, en calle Francos, 18, a las 17:00 horas. Coro Abuela María y a las 21:30 horas. Bibiana Silva.

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Rocío Valencia, Carmen Grilo, Rafael del Zambo y Fernando del Morao.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.

Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, David Heredia el Búho. A las 19:00 horas, Mawi. A las 21:00 horas, Grupo Dame Tono. A las 23:00 horas, Daily Fuguet y su grupo.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.

Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Sábado, 20 de diciembre

14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

14:30h Taberna San Agustín. Calle San Agustín.

17:00h Casa Gabriela. Plaza Plateros, 3.

17:00h La Nueva Guarida. Calle Porvenir.

17:30h Damajuana, calle Francos, 18. Alendoy.

20:30h Damajuana, calle Francis, 18. Bastian y su gente: Coraima Flores y Dolores Flores.

22:00h Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

22:30h La Nueva Guarida. Calle Porvenir.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bastián y Familia.

Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Rey Morao. A las 19:00 horas, Enarmonía. A las 21:00 horas Conkaché. A las 23:00 horas, Los Viandantes.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Hermandad La Misión.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Al Pairo.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 21 de diciembre

Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Damajuana, calle Francos, 18. A las 18:00h. No tengo el madroño pa polvorones.

Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Flamenkería.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. No te Rayes.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Martes, 23 de diciembre

Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Miércoles, 24 de diciembre