Grupos y actuaciones que actúan en las Zambombas de Jerez 2025: todo lo que no debes perderte de la Navidad jerezana

Te contamos quiénes y cuándo amenizarán las fiestas en los diferentes pubs, restaurantes, discotecas y clubs jerezanos.

Una zambomba en la plaza de San Lucas de Jerez. / Miguel Ángel González

20 de noviembre 2025 - 06:27

A partir del viernes 21, tras el encendido del alumbrado de la ciudad y hasta Nochebuena, se festejan las zambombas tradicionales en Jerez, declaradas Bien de Interés Cultural en 2015 y Fiesta de Interés Turístico en 2021, un espectáculo genuino y auténtico. También se celebran aquellas organizadas en los locales más punteros de la ciudad donde actúan artistas y grupos en directo. Si quieres saberlo todo de estas últimas para vivirlas con el mejor espíritu navideño, te contamos quiénes y cuándo amenizarán las fiestas en los diferentes pubs, restaurantes, discotecas y clubs jerezanos.

Viernes, 21 de noviembre

Sábado, 22 de noviembre

  • Damajuana. A las 17:00h. Calle Francos, 18. Cantarería y Guadia Grupo.
  • Mencanta Jerez. A las 17:00h. Pza. Silos 7. Actuación: Los quintos mare, Esencia, Peña La Trasera.
  • Casa Gabriela. A las 17:00h. Plaza Plateros. Jerez.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro la Hermandad de Las Viñas.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bastián y familia.
  • Restaurante La Piedra. A las 18:00h en Parque Empresarial, Avenida Lebrija. Acceso con Entrada. 10€ con consumición.
  • La Vega. A las 18:00h. Ameniza: Embrujo.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Sobretablas.
  • Plaza de Canterbury. Desde las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas, Tres con Son. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00 y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 23 de noviembre

  • Zambomba del Willy 20 años. A las 15:30h. Bodegas Diplomático. Jerez. Actuaciones: Juan de la Morena, Manuel de la Fragua, Rosario Heredia, Coral de los Reyes, Rocío Valencia, Javier Peña, Manuel de Cantarote, Peña La Trasera y Sabor a Plazuela. Precio: 11€ anticipada
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Juana del Mono, María Peña y Tomasa Peña.
  • Plaza Caterbury. Desde las 17:30 horas, Bibiana en Navidad.
  • Blue Monkey. Calle Amianto, 9. A las 18:00h. El Punto.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Viernes, 28 de noviembre

  • Los Monos: A las 14:00h. Actuación del Grupo Duende.
  • Tabanco de la Cruz Vieja. A las 14:30h. Calle Barja, 16. Jerez.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Atuvera.
  • Los Monos: A las 21:30h.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Damajuana. A las 19:00h. Calle Francos, 18. Familia Jiménez.
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Maloko Carrasco Family, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.
  • Plaza Canterbury. Desde las 18:30, Ana Fernánzdez y Ángel Torres. A las 23:00 horas A tu aire.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro Hermandad de Las Viñas.

Sábado, 29 de noviembre

  • Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja.
  • Casa Gabriela. A las 17:00h. Plaza Plateros, 3.
  • Kapote. A las 17:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13.
  • Paddock. A las 18:00h. Ifeca.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Damajuana. A las 19:00h. Calle Francos, 18. Enríque El Zambo, Rafael El Zambo y compañía.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Coro de la Abuela María.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Jerez por Navidad. A las 21:00 horas Grupo Dame Tono. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro La Recogía.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro de la Abuela María y Cambio de Tercio.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 30 de noviembre

  • Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Planta Baja. A las 19:30h en Avda. Lola Flores. Jerez.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Flamenkería.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:30 horas, Tres con Son.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Zambombas de Jerez Diciembre 2025

Jueves, 4 de diciembre

  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bibiana Silva

Viernes, 5 de diciembre

  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Chanely & Montoya
  • Buda Jerez. A las 19:00h. Avda. Lola Flores.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Damajuana. A las 17:30h. Calle Francos, 18. La Plazuela en Navidad y después La Familia Jiménez.
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Rafael del Zambo, Zambullo, Fernando del Morao, Isa Fernández y Nati Palomo.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Familia Jiménez. A las 19:00 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas Mawi.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro La Recogía.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Sábado, 6 de diciembre

  • Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Sobretablas.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Damajuana. A las 17:30h. Calle Francos, 18. Bastian y su gente. Lola de la Felipa y Yumalay Flores. Alas 20:30 Luisa y Coraima Flores.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Son de Santiago.
  • Plaza Canterbury. A las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas Raquel & Manuela. A las 23:00 Los Viandantes.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro Hermandad de Las Viñas.
  • Rincón de Omaita. A las 20:00h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 7 de diciembre

  • 14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez
  • 17:00h: La Nueva Guarida. Calle Porvenir.
  • 19:00h. Bereber. Calle Cabezas, 8-10. Actuación del Grupo Duende
  • 22:00: La Nueva Guarida. Calle Porvenir.
  • 22:00h. Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Damajuana. Calle Francos, 18. A las 18:00h Cantarería y a las 21:00h Coro Abuela María.
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Maloko Carrasco Famil, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Coro de la Abuela María.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas Torran y Familia. A las 19:00 horas Tres con Son. A las 23:00 horas Daily Fuguet y su grupo.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro de la Abuela María y Al Pairo.
  • Rincón de Omaita. A las 17:30h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Lunes, 8 de diciembre

  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Miguel Guerrero.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:30 horas, Marta Peña.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Duende y Agustele.
  • Rincón de Omaita. A las 20:00h. Calle Empedrada, 1. Coro de la Hermandad de La Misión.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Jueves, 11 de diciembre

  • Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Cantarería 10.

Viernes, 12 de diciembre

  • 20:30 h Damajuana, en calle Francos, 18. El guardia Grupo.
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13.Maloko Carrasco Famil, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Son de Santiago.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Jerez por Navidad. A las 19:00 horas, Ana Fernández y Ángel Torres. A las 23:00 horas, Se dan Clases de Zambomba.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Hermandad de Las Viñas.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Duende y Atuvera.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Sábado, 13 de diciembre

  • 14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • 17:30: Damajuana. Calle Francos, 18. Alendoy.
  • 17:00: La Nueva Guarida. Calle Porvenir. Jerez.
  • 17:30: Talabar. Calle Lancería, 15.
  • Paddock. A las 18:00h. Ifeca.
  • Paddock. A las 20:00h. Ifeca.
  • 20:30h. Tabanco Gourmet.
  • 21:00: Damajuana. Calle Francos, 18. Bibiana Silva.
  • 22:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Cantarería 10. Bibiana Silva.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Enarmonía. A las 19:00 horas, David Heredia El Búho,. A las 23:00 horas, A tu Aire.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Agustele.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo 14 de diciembre

  • Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Jerez. Grupo Alba.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal. Jerez
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. No te Rayes.
  • Plaza Canterbury. Desde las 18:30 horas, Coro al Son de la Navidad.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Jueves, 18 de diciembre

  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bibiana Silva.

Viernes, 19 de diciembre

  • La Tapería Fundador. A las 15:00h. Calle San Ildefonso, 3.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Coro La Abuela María y Agustele.
  • Tabanco Los Monos. A las 18:00h y 21:30h. Gago&Co. Barrels Wines, Calle Arcos 51.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Damajuana, en calle Francos, 18, a las 17:00 horas. Coro Abuela María y a las 21:30 horas. Bibiana Silva.
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Rocío Valencia, Carmen Grilo, Rafael del Zambo y Fernando del Morao.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Conkaché.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, David Heredia el Búho. A las 19:00 horas, Mawi. A las 21:00 horas, Grupo Dame Tono. A las 23:00 horas, Daily Fuguet y su grupo.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Sábado, 20 de diciembre

  • 14:00h. Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • 14:30h Taberna San Agustín. Calle San Agustín.
  • 17:00h Casa Gabriela. Plaza Plateros, 3.
  • 17:00h La Nueva Guarida. Calle Porvenir.
  • 17:30h Damajuana, calle Francos, 18. Alendoy.
  • 20:30h Damajuana, calle Francis, 18. Bastian y su gente: Coraima Flores y Dolores Flores.
  • 22:00h Del Tabanco a la Feria. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • 22:30h La Nueva Guarida. Calle Porvenir.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bastián y Familia.
  • Plaza Canterbury. Desde las 17:00 horas, Rey Morao. A las 19:00 horas, Enarmonía. A las 21:00 horas Conkaché. A las 23:00 horas, Los Viandantes.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Hermandad La Misión.
  • Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Plazuela en Navidad y Al Pairo.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 21 de diciembre

  • Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Damajuana, calle Francos, 18. A las 18:00h. No tengo el madroño pa polvorones.
  • Kapote. A las 18:00h. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Flamenkería.
  • Casa Sánchez. Calle Circo, 4. No te Rayes.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Martes, 23 de diciembre

  • Tabanco Cruz Vieja. A las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Miércoles, 24 de diciembre

  • Bar Juanito. A las 14:00h. Calle Pescadería Vieja.
  • Del Tabanco a la Feria. A las 14:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.
  • Bar La Cruz Blanca. A las 16:00h. Plaza de la Yerba. Jerez. Con el Grupo Duende y Manuel de la Fragua.
  • Tabanco de la Cruz Vieja. A las 14:30h. Calle Barja, 16.
  • La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad a cargo de Israel Juanillorro.
  • Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

