Sherry Lockers: Jerez se apunta a la moda de las consignas para que los turistas guarden el equipaje

Poco a poco Jerez se consolida aún más como destino turístico. La Navidad, la Semana Santa, la Feria del Caballo son fechas marcadas en el calendario como temporada alta y cada vez más este turismo es menos estacional. Guste más o menos, proliferan las diversas formas de hospedaje -hotel, aparta hotel, casas rurales, apartamentos turísticos...-, pero prácticamente todos en la ciudad jerezana, al igual que en el resto del mundo, tienen un inconveniente: tienen una hora de llegada y una de salida determinada que, a veces, no coincide con la hora de llegada o con momento en el cual se toma el medio de transporte de vuelta.

A menudo hay que esperar varias horas para entrar en el correspondiente alojamiento y han de cargar con el equipaje, algo que incomoda y limita. Lo mismo sucede el día que se abandona la habitación o el apartamento y muchos se preguntn qué hacer en Jerez con las maletas hasta tomar el tren o el avión. Este problema ya es historia porque ha llegado a Jerez la moda de las consignas para los equipajes: Sherry Lockers.

Sherry Lockers, ubicado en calle Honda 18, es un espacio habilitado con consignas al que se accede durante las 24 horas. Dispone de videovigilancia y seguridad las 24 horas. Resulta muy cómodo y útil para los visitantes que tienen el check-out temprano y quieren seguir disfrutando de Jerez el resto del día o para aquellos que van a pasar el día en la ciudad y no quieren cargar con el equipaje o prefieren no dejarlo en los vehículos. También es una buena opción los visitantes, los jerezanos y jerezanas que pasan el día en el centro y traen otros zapatos, más ropa de abrigo o hacen compras y prefieren no cargar con ellas, por ejemplo. En definitiva, es la solución para cualquiera que quiera mantener a salvo sus pertenencias y continuar la fiesta o la ruta.

Entrada a Sherry Lockers, en calle Honda. (Jerez). / DJ

Además de las consignas, Sherry Lockers ofrece servicio de vestuario, de modo que, allí mismo puedes cambiarte de ropa de forma segura. Se puede acceder a él de forma gratuita al reservar una taquilla.

Cuenta con distintos tamaños de taquillas y precios que se pueden consultar en la web para tener una estimación.

Por el momento, los que se han apuntado a esta tendencia en alza con Sherry Lockers están satisfechos. "¡Taquillas prácticas en una ubicación increíble! Sistema de reservas súper intuitivo y precios excelentes. ¡Lo recomiendo ampliamente!", reseña Lucas Alcedo acompañando el comentario con la máxima valoración.

como los planes no siempre salen tal y como están previstos, no debes preocuparte. Cada hora extra se penaliza en función del tamaño. Sólo debes preocuparte por guardar el código de acceso al local para acceder a él. Sus servicios pueden contratarse allí mismo o a través de la web.