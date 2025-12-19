Raíces y Esencia, en Jerez: "Un sitio bueno donde comer comida buena, buena de verdad"

La Capital Española de la Gastronomía 2026 se prepara para comenzar a ejercer el título con todas las armas cargadas. En una Navidad que supera los mejores pronósticos en cuanto al número de visitantes, estos pueden dar fe de la cocina suprema elaborada en los fogones de Jerez.

Una de los locales que se preparan para el gran año es el restaurante ubicado en calle Arcos, Raíces y Esencia. Su nombre despeja algunas dudas sobre el tipo de platos que preparan: "Comida tradicional, Fuision y mediterránea". En un establecimiento de lo más acogedor, Kevin se encarga de que todo llegue a la mesa en el momento exacto para ser saboreado. Dispone de una amplia carta, donde puedes saborear unos deliciosos entrantes fríos y calientes, desde unas elaboradas y crujientes croquetas de jamón hasta unas espectaculares zamburiñas.

Puedes abrir boca con un buen jamón 5 jotas, carpaccio de solomillo de vaca con grana padana, trompetas de langostinos, ensalda de auténtica burrata con rúcula o unas gambas al ajillo o croquetas de jamón. Carabineros a la plancha, solomillo de ternera con foie y Pedro Ximénez o el rape a la marinera, como platos principales son aciertos seguros.

Restaurante Raíces y Esencia, en el centro de Jerez. / Restaurante Raíces

Raíces y Esencia derrocha toda el alma jerezana en los postres como la poleá. Se trata de una variante dulce de las gachas, que se consumía especialmente en otoño e invierno durante los años difíciles. Sus orígenes se remontan al periodo andalusí. También con las irresistibles torrijas.

Opiniones

La periodista y creadora de contenido, Beatriz Trapote, da fe de la gran experiencia gastronómica vivida en Raíces y Esencia, al igual que el fooder jerezano @elrodrisabe, cuyo veredicto sobre este restaurante es claro y directo: "Un sitio bueno donde comer comida buena, buena de verdad", al que evalúa con un 9 sobre 10. Trapote, por su parte, destaca la historia personal que hay detrás de Raíces y Esencia y cómo Kevin lo ha arriesgado todo para hacer realidad su sueño: este restaurante ubicado en el corazón de Jerez.