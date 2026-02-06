Este restaurante de Arcos prepara comida para llevar y ofrece refugio a los afectados por la borrasca Leonardo

Los habitantes del municipio de Arcos, difícilmente hayan pegado ojo. La mayoría están pendientes de las noticias y las alertas relacionadas con el temporal, el desembalse de los pantanos y la crecida del río. La borrasca Leonardo sigue causando estragos, unos 1.700 vecinos han sido desalojados de sus hogares y la presa de Arcos sigue desembalsando agua. No obstante, la noche ha sido relativamente tranquila, la situación parece estar relativamente controlada y los afectados se han visto arropados por una oleada de solidaridad.

Uno de los establecimientos hosteleros arcenses que se ha volcado con sus vecinos y vecinas es el Restaurante La Chuminá. Ayer compartía una publicación en sus redes sociales para ofrecer ayuda a su pueblo. "Debido a la situación, queremos ofrecer un plato calentito a todos los afectados". Pero el ofrecimiento no se limita a estos, sino que también lo amplía a los profesionales que están trabajando para paliar esta crisis: fuerzas de seguridad, Protección Civil y todos los servicios de emergencia que estos días se dejan la piel en arcos en el desempeño de su trabajo. "Si necesitas un plato caliente y un lugar donde refugiarte, ven a visitarnos".

Restaurante La Chuminá, en Arcos.

En otra storie La Chuminá especificó que prepararían tuppers de pucherito y cremita de verduras para recoger en el restaurante.

El local del Restaurante La Chuminá se encuentra en pleno centro de Arcos, concretamente, en calle Corredera. Hasta allí se desplazaron algunas personas que se hicieron con ese plato de comida caliente cargado de solidaridad y quienes han mostrado su agradecimiento también en las redes sociales.

Agradecimiento al Restaurante La Chuminá.

En otras localidades de la Sierra de Cádiz azotada por las lluvias, otro establecimientos hosteleros también han desplegado su solidaridad con sus vecinos como el Bar Zulema en Grazalema. Cabe recordar que los 1.600 habitantes de este pueblo fueron evacuados en la tarde del pasado jueves, 5 de febrero, debido a la acumulación «histórica» de agua en su subsuelo y el riesgo de deslizamientos que esa saturación hídrica conlleva.