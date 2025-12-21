Este restaurante de Jerez demuestra que "el cielo puede servirse en plato"

Mister Fog, amante de los viajes, conocedor de rincones únicos y creador de vídeos, asegura que no quiere hacerse famoso, sino divertirse. Y lo hace visitando ciudades y restaurantes que quitan el hipo, muchos de ellos en Jerez, la Capital Española de la Gastronomía 2026. Hamburgueserías, bares, tabancos y restaurantes jerezanos de todo tipo han sido protagonistas en los perfiles de este viajero profesional, pero hay uno que lanza a la gloria.

Se trata del restaurante Pedro Nolasco, en la famosa calle Ciegos, en el corazón de las Bodegas Tío Pepe. Cada detalle ha sido cuidado para hacer honor a la figura de Pedro Nolasco 'El Cuco', hijo del fundador de las Bodegas González Byass, Manuel María González Ángel. La decoración, llena de detalles inspirados en la vendimia, crea un ambiente relajado y elegante, gracias a sus tonos naturales y neutros. La Guía Repsol 2024 galardona al Restaurante Pedro Nolasco como Recomendado, distinción que reconoce la calidad del establecimiento.

Desde sus mesas se contempla la Catedral de Jerez, "mientras degustas un “Tío Pepe En Rama” salvaje, un Fino sápido y salado o un 'Añada 1975 Amontillado', elegante, complejo y potente". Según Mister Fog, es uno de los rincones de Jerez donde cenar resulta una experiencia casi celestial, en la que parece que la catedral bendice "cada copa de vino que se descorcha".

Restaurante Pedro Nolasco, en Bodegas Tío Pepe, Jerez.

El creador de contenido portugués disfruto de una velada degustando un Beronia Edición Limitada, ya que, "uno no viene aquí a pedir el de la casa". Acompañó este vino con jamón de bellota "que podría hacer llorar de empción a cualquier ibérico con orgullo.Continuó con un arroz con carabineros con salsa chipotle y aceite de gambas que conquistó por completo al comensal: " Debería tener su propio monumento en la plaza del Arenal". Culminó la cena con un socarrat de rabo de torocon mayonesa de palo cortado. En definitiva, "uno de los placeres que uno se permite sin remordimientos... al menos hasta que llegue la cuenta".

Pero no es el único que se marcha del restaurante con una sensación que roza lo místico. De las mejores experiencias gastronómicas que he tenido en mi recorrido por Andalucía. El servicio fue impecable, atento y amable en cada detalle, y los postres simplemente extraordinarios. Recomiendo especialmente el guiso de jabalí, un plato fuera de carta que fue toda una sorpresa, y la tarta de queso, que es, sin duda, de las mejores que he probado. Además, es un lugar ideal para los amantes del jerez, con una selección excepcional que complementa a la perfección la comida. ¡Una visita obligada para disfrutar de la auténtica esencia andaluza!, reseña Francisco Martínez.

Carta del Restaurante Pedro Nolasco

Cocina tradicional andaluza elevada a la gloria con toques singulares. Secreto ibérico con yema de erizo, solomillo de vaca al sarmiento de viña con piquillo, setas y crema de patata, ¡tosta de fresón blanco con anchoa ahumada, salmorejo de tomate verde con pulpa de higos a la brasa o ceviche de Lubina con Maracuyá, son algunos ejemplos de sus esquisiteces.