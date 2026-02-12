Restaurante El Pita bate su propio récord y elabora el nuevo kebab más grande de Andalucía: "Lo hemos hecho realidad"

El pasado mes de enero, este mismo periódico se hacía eco de cuál era el kebab más grande de Andalucía. Se encontraba en Jerez, concretamente, en el Restaurante El Pita y se trataba del Titanic XL. Pero en este corto espacio de tiempo, se les ha hecho pequeño y han batido su propio récord.

A través de un vídeo, muestran la elaboración de este nueva bestialidad gastronómica, el Titanic Doble XL. "Lo hemos hecho realidad". Para prepararlo, utilizan cinco tortas de maíz. Sobre ellas extiende carne gyro "de calidad". El gyro también es un plato tradicional griego que combina carne asada, pan pita y vegetales frescos. Se elabora con carne de cerdo, pollo, cordero o ternera, cocinada en un asador giratorio vertical, similar al trompo del taco al pastor que permite que la carne se dore por fuera y quede jugosa por dentro. La cantidad es contundente: "Quien se coma esto tiene dos cojones. Vaya colgaera", dice Álex quien se encarga de prepararlo.

A continuación, a esa carne le llueve salsa pita, "lo que nos diferencia y nos hace únicos". Este kebab medio kilo de patatas encima de la carne a la que también se añade la famosa salsa de la casa hasta terminar "un bote entero", dice su cocinero. Por último, añade lonchas de queso unas 10 lonchas de queso suave. "Esto no es para uno. Se lo comen tres o cuatro o cinco", asegura.

El kebabTitanic Doble XL, del Restaurante El Pita.

El paso final es el más difícil: cerrarlo. Con ayuda de una compañera logra la hazaña y en dos bandejas lleva este kebab a una de las mesas del establecimiento. "Ahora nos vamos a la guerra a llevar a este bicharraco a la mesa, que la ocupa casi entera", avisa. Y, efectivamente, el kebab alcanza de un extremo a otro de la mesa.

Sin duda, este el Restaurante jerezano El Pita ya es conocido más allá de Jerez. Se trata de un negocio familiar fundado por Ángeles y Manuel tras regresar de Bélgica. Inspirados por un bar bruselense homónimo donde trabajó Ángeles, decidieron importar ese concepto a su tierra natal para ofrecer kebabs, pizzas y platos contundentes, contando en la actualidad con la segunda generación en el equipo.