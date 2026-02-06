Restaurantes de Jerez de lo más románticos para una cita especial

A veces la vida nos recuerda que hay que aprovechar el momento. Existen muchas formas de hacerlo especial en Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026. Una de ellas compartiendo mesa y mantel en un lugar singular y acogedor. Estas propuestas están basadas en la experiencia de disfrutar de una cena en espacios donde os puede parecer que estáis solos, disfrutando de unos platos excelentes y vino para brindar. Elige el lugar y vive la experiencia en la mejor compañía...

Restaurante Albalá, en Jerez.

Restaurante Albalá

Es el restaurante del chef Israel Ramos, quien también esta al frente de Mantúa que presume de estrella Michelin. En Albalá, Ramos elabora una cocina desenfadada, atrevida y cargada de sabores, pensada para disfrutar. El resultado es una mezcla de sensaciones, sabores y texturas de nuestra tierra, con productos de gran calidad. Sirve tapas y raciones de elaboración actual. Se encuentra en el Conjunto Conjunto Residencial Valdespino s/n, muy cerca de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Restaurante La Carboná, en Jerez.

La Carboná

Este restaurante se halla enclavado en un antiguo casco de bodega en calle Francisco de Paula, 2 y queda impregnado de toda su aura. Esto sumado a la cocina del 'chef del sherry', Javier Muñoz Soto, quien firma una cocina de producto con alma y Km 0, lo convierte en un lugar ideal para vivir una experiencia que alimenta los cinco sentidos. Ofrece menús degustación refinados y maridaje de vino de Jerez.

La Espartería, en Jerez 74.

La Espartería

Este coqueto local ubicado en Jerez 74 cuenta con la cocina de Javier Parra. Desde 2013, sirven platos sorprendetes con productos locales e influencias de otras culturas gastronómicas. Merece la pena salir del centro de Jerez para disfrutar de la experiencia culinaria que ofrece. Uno de sus imprescindibles es foie de queso de cabra y arena de galleta servido casi como si de un truco de magia se tratase, un trampantojo con forma de tomate. Todo, hasta el postre, elaborado por ellos mismos.

Asidonia Restaurante, en Jerez.

Asidonia Restaurante

Dispone de una cocina contemporánea preparada para disfrutar de la vista de la Catedral de Jerez y de la exclusiva terraza bajo la imponente imagen de La Colegiata. Es un espacio ideal para comidas o cenas, que puede reservarse para eventos privados. Abierto al público bajo reserva previa y sujeto a disponibilidad. Horario: 13:00 a 23:30

A Mar

Restaurante A Mar, en Jerez.

En la céntrica calle Latorre se ubica este restaurante. Se caracteriza por su ambiente elegante, acogedor y un servicio atento y profesional. Su cocina se basa en pescados selectos y carnes de primer nivel, la más apetecible variedad de arroces marineros de la casa, así como por los mejores ingredientes frescos de proximidad, además de exclusivos productos con denominación de origen.