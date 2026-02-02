El restaurante de Jerez donde comer tres arroces en uno, por menos de 20 euros: "Para flipar"

La Capital Española de la Gastronomía 2026 es conocida en el mundo por los vinos del Marco de Jerez. Cierto es que estos tienen un gran peso, pero el abanico de su oferta gastronómica resulta de lo más amplia y diversa. En el municipio jerezano se encuentran establecimientos especializados en diferentes tipos de comidas (tapas, marisco, embutidos, carnes...). Y, sin duda, los forofos de los arroces han de marcar una cruz en el mapa donde se lee calle Valdepeñas, en Jerez norte.

En esta vía se encuentra un establecimiento relativamente nuevo, inagurado en diciembre de 2025, Aires de Mar, frente a Hipercor. El origen de este local nace de una frustración: la de los precios prohibitivos por disfrutar de una buena comida. De modo que, con la intención de ofrecer platos de alta cocina accesibles a todos, sin perder la magia de los grandes restaurantesnació Aires de Mar. Isaac Olivero pivota la cocina. Olivero cuenta con una amplia trayectoria trabajando con grandes como Dabid Muñoz, en DiverXO Madrid.

Precisamente con, Olivero ha estado el "comedor profesional" y creador de contenido @ivanfoodchallenge. Ambos mostraban en uno de sus vídeos una de las especialidades de Aires de Mar: El trío de arroces. En una pellera dividida en tres espacios sirven tres tipos de platos de arroz diferentes: arroz con presas ibérica y solomillo, arroz marinero, y arroz negro con alioli. Se prepara para un mínimo de dos personas. El precio no llega a los 20 euros por persona (19 euros). En total, explica el jefe de cocina de Aires de Mar, tres kilos de arroz, un plato ideal para compartir. "Para flipar", comenta Iván.

El reel ya acumula más de 4.200 'Me gusta', y decenas de comentarios. Desacan algunos muy simpáticos como el de Karina: "Para indecisas como yo que nunca sé que pedir porque todo me gusta 😋 súper ideal". "Qué maravilla para un comida de domingo al sol", comenta otra usuaria. Algunos se fijan en otros aspectos como en la paellera o cuestionan que contenga tres kilos de arroz.

Plato del restaurante Aires de Mar, en Jerez norte. / Aires de Mar

Carta de Aires de Mar

El restaurante tiene un aforo total de 100 personas. No hay que dejarse engañar por el nombre pues, en Aires de Mar elaboran platos no sólo de pescado y marisco. Se pueden degustar unas deliciosas vieiras, croquetas Angus, croquetas de carabineros, carrillada ibérica al Pedro Ximénez, unos sabrosos garbanzos con langostinos y almejas o diferentes carnes a la brasa (presa ibérica, wagyu en Hueso de tuetanos, vaca rubia galleg, solomillo de cerdo Ibérico y pechuga de pollo entera. Todo con vinos de Cádiz, nacionales e internacionales para completar la experiencia.