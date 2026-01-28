Riñones al Jerez, una receta súper rápida y fácil con la que quedarás como un maestro de la cocina
Se trata de un plato muy popular en los cafés madrileños de comienzos de siglo XX
El 2026 es una gran año para Jerez porque ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía. Uno de los pilares que han lelvado a la ciudad a ser merecedora de dicho honor es el vino, los jereces. Cuando se habla de los vinos de Maco de Jerez, no sólo se refieren a una bebida para tomar sino a un ingrediente más que forma parte de la historia y la cultura culinaria jerezana y, por extensión, del mundo. En muchos platos se convierte en el condimento estrella que aporta sabor y personalidad.
El jerez se usa en la alta cocina, pero lo mejor es que prácticamente cualquiera puede elaborar un delicioso plato con vino y poco más, sin mucha floritura, con un resultado exquisito. Así sucede con los riñones al jerez, un plato muy popular en los cafés madrileños de comienzos de siglo XX. Hoy día, en Jerez es una tapa habitual en muchos locales como el icónico bar Las Banderillas. Su preparación requiere riñones de ternera de oveja despojados de la capa de sebo externo y cortados longitudinalmente. Antiguamente, se salteaban en manteca de cerdo, pero esta receta resulta mucho más sencilla y rápida. “Es tan fácil que me da cosa hasta contarlo", dice uno de los creadores de contenidos que se anima a compartir la receta y su elaboración. Prepárate para quedar como auténticos maestros y maestras de la cocina.
Ingredientes
- Aceite
- Una cebolla
- Riñones de ternera o de cordero
- Sal
- Pimienta
- Vaso de vino de jerez
Pasos
- Cortar una buena cebolla.
- Cortar los riñones laminados.
- Añadir la cebolla cortada en una sartén con un chorro de aceite.
- Una vez esté dorada la cebolla, incorporar los riñones laminados y rehogarlos.
- Rehogar los riñones.
- Incorporar un buen vaso de vino de jerez y dejar que reduzca.
Presentación
En algunas cocinas suman séptimo paso, incorporando a lo anterior salsa de tomate. A lo largo de la historia esta receta ha derivado en diferentes variantes, según su presentación:
- Riñones a la madrileña. Emplean champiñones y guisantes en su decoración.
- Riñones a lo señorito. Decorado con jamón frito.
- Riñones a la segadora. Emplean huevo duro cortado en finas rodajas a la hora de presentarlos.
- Riñones a lo pobre. Las patatas a lo pobre decoran el plato.
