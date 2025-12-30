Este es el roscón de Reyes "súper especial" que sólo elaboran en un obrador de Jerez: "Es un espectáculo"

Si hay una época del año caracterizada por el exceso en el sentido más amplio, esa es la Navidad. Está completamente normalizado hacer compras de regalos casi sin medida (dentro de las posibilidades de cada cual) para nuestros seres queridos, de parte de Santa Claus y también de los Reyes Magos. En estas fiestas, más es más y derrochamos glamur, lucimos nuestros tesoros que cuelgan en armarios y joyeros porque, qué mejor momento que la Navidad o la bienvenida de Año Nuevo.

Algunos excesos son gastronómicos y, entre ellos, algunos especialmente dulces: bombones, turrones, mazapanes, alfajores, mantecados, troncos de Navidad o el tradicional roscón de Reyes. Cada vez más, este último es un dulce que se come en otras fechas, pero sin duda, se convierte en el protagonista absoluto de las reuniones en torno a la Cabalgata y al Día de Reyes. Año tras año, el relleno de los roscones evolucionan con las nuevas tendencias. En los últimos tiempos, al igual que en el resto de delicias, se impone el pistacho, por ejemplo, aunque cada obrador le da su particular toque distintivo.

En uno de estos obradores de Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 preparan uno muy peculiar. Se trata de El Artesano de Candié, ubicado en la calle Mare Nostrum del Parque Atlántico. Al igual que en otras pastelerías y obradores de prácticamente todo el país, trabaja a toda máquina para cumplir con los pedidos de roscones de Reyes, los cuales se suelen adquirir y consumir, sobre todo, el día de la Cabalgata o el posterior.

Para ir abriendo boca y que saboreen las diferentes opciones de rellenos, los elaboran al "estilo bomba", aunque no teman, ya que, tal como establece la tradición y su propio nombre, se preparan en forma de rosco, "como los de toda la vida". De nata, de crema, de sidra, de pistacho, "de lo que queráis", afirma Nati, una de sus empleadas que trabaja con suma dedicación y eso se nota. Con el tamaño idóneo: "No es el típico roscón tan grande, que después no sabes dónde meterlo. Lo justo", describe la misma empleada.

De toda la variedad de roscones que preparan destaca uno de ellos: el Especial Artesano de Candié, relleno de crema de tocino de cielo y cubierto de llema tostada: "Un espectáculo". Único dentro del abanico de roscones de Reyes elaborados en obradores de Jerez, una delicia jerezana que merece ser degustada, sobre todo, tras la maravillosa descripción que Nati hace de éste en uno de los vídeos colgados en el perfil de Instagram del negocio.

Para los interesados, los roscones de Reyes de El Artesano Candié sin relleno cuestan 20 euros.

Además del amplio repertorio que dulces, elaboran ricas empanadas, pastelería francesa, pasteles de pollo o salmón y otras creaciones.