Rota despide a lo grande 2025 con su Fiesta de 'Preuvas': música en directo, photocall y mucho brilli brilli

Tic, tac... Apenas quedan horas para despedir el 2025 y dejar las últimas huellas bonitas en este año que concluye. En la villa de Rota dejan atrás doce meses en los cuales la población ha puesto en valor su esplendoroso potencial a lo largo de las cuatro estaciones. En Navidad, lo ha dado todo desde el comienzo, con un encendido del alumbrado inolvidable que corrió a cargo del artista roteño Antoñito Molina.

Un año más se ha disfrutado de un Mercado Navideño Solidario, integrado en el Mercado Agroartesano “La Laguna” sumando los puestos de ambos mercados en el centro de la localidad. El Belén Viviente único en su estilo se vio alterado por las inclemencias del tiempo, pero invariable en su magnífica puesta en escena de la mano del colegio Salesianos y Hermandad del Santo Entierro en colaboración con el Ayuntamiento. Santa Claus no faltó a la cita con los roteños y roteñas... Y las fiestas continúan.

Aún queda mucho que celebrar y, para ello, Rota cuenta con unas propuestas a las que resulta casi imposible resistirse. La Delegación Municipal de Juventud ha organizado una divertida fiesta de ‘preuvas’ este martes 30 de diciembre en la céntrica Plaza de la Merced, una cita que promete animar la tarde-noche con actividades para todos los públicos y música en directo.

La fiesta arrancará a partir de las 18:00 horas. Un Dj que se encargará de poner el ritmo a esta tarde noche de celebración, una de las más especiales de 2025. A las 22:00 horas, se llevará a cabo la tradicional cuenta atrás de las ‘preuvas’, para la que desde Juventud se distribuirán bolsas de cotillón para que los asistentes disfruten al máximo de la ocasión.

El evento contará también con una serie de actividades, entre las que destacan los hinchables deportivos, donde los participantes podrán disfrutar de juegos como bolos, tiro a canasta, béisbol y el desafío pirata, garantizando la diversión para todos los asistentes.

Además, los asistentes podrán llevarse un recuerdo único de la fiesta gracias a un stand de photocall, y aquellos que deseen un toque de brillo podrán acercarse al stand de Glitter, donde se ofrecerá maquillaje de brillo para dar un toque festivo y colorido a la noche.

La fiesta de ‘preuvas’ tendrá además un carácter solidario, ya que se celebrará con la colaboración de la Hermandad del Amor, que se encargará del servicio de barra durante el evento.

El ambiente festivo no queda ahí. De hecho, para Nochevieja, los jóvenes tendrán una nueva cita para celebrar la entrada del nuevo año, ya que, a partir de las 00:30 horas del 31 de diciembre, se ha preparado una gran Fiesta Joven que tendrá lugar en la avenida San Juan de Puerto Rico, donde con la música Dj animará la madrugada para dar la bienvenida al 2025 con diversión y el mejor ambiente.

Programación enero 2026 en Rota

La visita del Cartero Real se celebrará con su correspondiente pasacalles el viernes 2 de enero. Recogerá las cartas de los más pequeños durante el 3 y el 4 de enero en el Castillo de Luna contando con animación y la participación de la banda de música del Nazareno.

Además del Belén que se podrá visitar durante toda la Navidad en la Torre de la Merced, y la actividad de “scape room”, la actividad navideña centrará toda su atención en el 4 de enero con la llegada de los Reyes Magos y la tradicional Cabalgata de la Ilusión, en una jornada en la que también se contará con el Dormitorio de los Reyes en el centro Pilar Varo.

El próximo lunes, 5 de enero se ha organizado un minucioso dispositivo con el fin de vivir otro gran momento de estas fiestas: la llegada en helicóptero de los Reyes de Oriente y la posterior Cabalgata de Reyes.