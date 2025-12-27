Ni en camello, ni en barco: los Reyes Magos llegan en helicóptero a esta fabulosa localidad de Cádiz
Rota volverá a vivir este emocionante momento que hoy recuerdan algunos vecinos mayores
Programación completa de la Navidad de Rota 2025
Las fiestas Navideñas en Rota se supera año tras año. El encendido del alumbrado resltó un auténtico éxito y corrió a cargo del artista roteño, Antoñito Molina, el pasado 28 de noviembre. A partir de ahí, las propuestas de ocio no han cesado y serán numerosas hasta el ansiado día de Reyes con Pasacalles, belén viviente y fiestas durante las fiestas más entrañables del año.
El Ayuntamiento de la villa de Rota, se ha encargado de coordinar con la Corte la llegada de sus Majestades Melchor, Gaspara y Baltasar. Ultima los detalles para que el próximo lunes, 5 de enero no falten a su cita con los vecibos y vecinas de esta localidad de la costa noroeste de Cádiz. De modo que, ha organizado un minucioso dispositivo con el fin de vivir otro gran momento de estas fiestas: la llegada en helicóptero de los Reyes de Oriente.
El Ayuntamiento de Rota ha trabajado con gran ilusión para recuperar esta iniciativa y retomar una imagen que forma parte del recuerdo y las vivencias de multitud de vecinas y vecinos, que cada 5 de enero miraban al cielo buscando el esperado helicóptero, y se concentraban en el estadio municipal para recibir con aplausos y vítores a Sus Majestades.
Así, en esta Navidad, los Reyes Magos cambiarán su llegada el barco al puerto deportivo, por un helicóptero con el que se desplazarán hasta nuestra localidad y aterrizarán en la mañana del 5 de enero en el estadio municipal 'Manuel Bernal Sánchez-Romero'.
Igualmente, el Consistorio invita a todos los ciudadanos a sumarse a este momento cargado de ilusión, que se producirá sobre las 12:00 horas, y del que se dará información más detallada en los próximos días; y dar así la bienvenida a Sus Majestades que este año llegan por aire a nuestra localidad para compartir una jornada llena de magia, alegría y esperanza para todos.
Desde el Ayuntamiento de Rota se quiere agradecer públicamente la colaboración y disposición de la Policía Nacional, con la coordinación de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, para hacer posible esta llegada tan especial y esperada; una llegada que evocará estampas que no se veían desde hace años, y que de seguro disfrutarán tanto los mayores que las recuerdan, como los más pequeños que vivirán por primera vez este acontecimiento.
