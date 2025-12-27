Ni en camello, ni en barco: los Reyes Magos llegan en helicóptero a esta fabulosa localidad de Cádiz

Las fiestas Navideñas en Rota se supera año tras año. El encendido del alumbrado resltó un auténtico éxito y corrió a cargo del artista roteño, Antoñito Molina, el pasado 28 de noviembre. A partir de ahí, las propuestas de ocio no han cesado y serán numerosas hasta el ansiado día de Reyes con Pasacalles, belén viviente y fiestas durante las fiestas más entrañables del año.

El Ayuntamiento de la villa de Rota, se ha encargado de coordinar con la Corte la llegada de sus Majestades Melchor, Gaspara y Baltasar. Ultima los detalles para que el próximo lunes, 5 de enero no falten a su cita con los vecibos y vecinas de esta localidad de la costa noroeste de Cádiz. De modo que, ha organizado un minucioso dispositivo con el fin de vivir otro gran momento de estas fiestas: la llegada en helicóptero de los Reyes de Oriente.

El Ayuntamiento de Rota ha trabajado con gran ilusión para recuperar esta iniciativa y retomar una imagen que forma parte del recuerdo y las vivencias de multitud de vecinas y vecinos, que cada 5 de enero miraban al cielo buscando el esperado helicóptero, y se concentraban en el estadio municipal para recibir con aplausos y vítores a Sus Majestades.

Así, en esta Navidad, los Reyes Magos cambiarán su llegada el barco al puerto deportivo, por un helicóptero con el que se desplazarán hasta nuestra localidad y aterrizarán en la mañana del 5 de enero en el estadio municipal 'Manuel Bernal Sánchez-Romero'.

Igualmente, el Consistorio invita a todos los ciudadanos a sumarse a este momento cargado de ilusión, que se producirá sobre las 12:00 horas, y del que se dará información más detallada en los próximos días; y dar así la bienvenida a Sus Majestades que este año llegan por aire a nuestra localidad para compartir una jornada llena de magia, alegría y esperanza para todos.

Desde el Ayuntamiento de Rota se quiere agradecer públicamente la colaboración y disposición de la Policía Nacional, con la coordinación de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, para hacer posible esta llegada tan especial y esperada; una llegada que evocará estampas que no se veían desde hace años, y que de seguro disfrutarán tanto los mayores que las recuerdan, como los más pequeños que vivirán por primera vez este acontecimiento.