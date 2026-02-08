Rota se moviliza para ayudar a los pueblos de Cádiz afectados ante la emergencia de las inundaciones

La borrasca Leonardo ha marcado un antes y un después en la provincia de Cádiz. Las precipitaciones, el viento, la apertura de presas y la crecida de los ríos han conllevado consecuencias fatales en algunos puntos de la provincia. Centenares de personas continúan este domingo desalojadas y aquellas que vuelven a sus hogares encuentran un escenario desolador, en muchos casos. Es por ello que, en diferentes municipios se han puesto manos a la obra para solidarizarse con los afectados por esta situación de emergencia ante las inundaciones.

Uno de estos municipios solidarios es Rota, cuya costa ha sido una de las más afectadas de la costa noroeste. El Ayuntamiento roteño habilitará un punto de recogida de enseres para colaborar con los municipios de la provincia de Cádiz que lo requieren. Con este fin, ha habilitado un punto de ubicado en las dependencias de la Policía Local de Rota. La recogida de enseres se llevará a cabo a partir de este domingo, 8 de febrero, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Será el Ayuntamiento de Rota el que coordinará el envío de la ayuda, según las necesidades que vayan trasladando los distintos ayuntamientos afectados, "para que el material llegue de forma organizada y eficaz a los puntos que más lo necesitan", informan.

Con esta medida también facilita la colaboración ciudadana sin necesidad de desplazamientos, en un contexto de alerta naranja y condiciones meteorológicas muy adversas, en las que no se recomiendan movimientos innecesarios.

El panorama en la sierra de Cádiz y la campiña jerezana sigue siendo crítica. Algunos pueblos como Arcos, poco a poco recuperan la relativa normalidad y muchos vecinos han podido volver a sus hogares en barriadas como El Santiscal. No sucede lo mismo en Ubrique, por ejemplo, donde este sábado, 7 de febrero, más de 350 personas han tenido que ser desalojadas como consecuencia de la crecida del ríohomónimo y de los desprendimientos registrados en varias zonas próximas al cauce. En la zona rural de Jerez, la crecida del río Guadalete provocó el desalojo y la evacuación de más de 2.200 personas.