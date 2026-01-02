Rota rebosa ilusión estos días: gran nevada, escape boom, pasacalles, mercados y la gran Cabalgata

Los más pequeños y pequeñas comienzan la cuenta atrás para volver de nuevo a sus centros educativos, tras las vacaciones navideñas. Sin embargo, aunque ya ha pasado Nochebuena y ha arrancado Año Nuevo, queda, sin duda, unos días de emoción e ilusión con la inminente llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente. Quién sabe qué dejarán en cada hogar, pues dependerá de cómo se haya portado cada quien. Mientras, en este tiempo de descuento muchos y muchas realizan las compras de última hora para ayudar a los Magos.

En Rota, lo tienen muy fácil, ya que, aún pueden recurrir al Mercadillo Navideño de la plaza de la Merced este viernes 2, de 17:00 a 21:00 horas y el sábado 3, de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas y el domingo 4, de 11:00 a las 16:00 horas. Es la oportunidad perfecta para exprimir la Navidad roteña. Otra de las opciones en esta recta final, tendrá lugar el sábado 3 de enero, en el Mercado Central de Abastos, a partir de las 11 horas. Allí los niños y niñas pueden pasarlo en grande con los talleres de mercados 'Disfruta de la Navidad en tus mercados', y el taller infantil 'Realiza tu tronco navideño”. Cabe resaltar que ambos son de carácter gratuito, y tienen un aforo máximo de 60 participantes.

Por otro lado, el domingo 4 de enero, en el parque Laguna del Moral, se puede visitar el Mercado Agroartesano La Laguna, se encontrarán en torno a medio centenar de expositores desde las 10:00 a las 14:30 horas. Tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores del concurso de dibujo de Navidad. Habrá pintacaras y hay prevista una gran sorpresa que arrancará sonrisas a pequeños y mayores, con una actividad relacionada con ella y un photocall dinámico para todos los asistentes.

Árbol de Navidad en Rota. / Teresa Marín

Con respecto a la lelgada de los Reyes Magos a Rota, este año la expectación es máxima. Y desde este viernes 2 de enero los roteños y roteñas se preparan para el recibimineto con diferentes actos:

Día 2 de enero

-16:30h. Pasacalles Cartero Real. Salida del Pabellón Villalba

-De 17:00 a 20:30h. Dormitorio Real en Centro especial Pilar Varo

Día 3 de enero

-De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00h. Mercado navideño. Plaza de la Merced

-11:00h. Talleres infantiles navideños. Mercado de Abastos Central -De 17:00 a 20:30h. Dormitorio Real en Centro especial Pilar Varo

-De 18:00 a 20:00h. Escape boom y actividad realidad virtual. Parque Laguna del Moral -De 18:00h a 21:00h. Recogida de cartas del Cartero real acompañado de pajes de Bombastic. Castillo de Luna

-18:00h. Pasacalles por las calles de la localidad de la Banda de Ntro. Padre Jesús Nazareno

-18:00h. Nevada real. Visita del Heraldo Real, gran nevada y animación. Polígono industrial (junto a Burger King)

Día 4 de enero

-De 17:00 a 20:30h. Dormitorio Real en Centro especial Pilar Varo

-De 18:00 a 20:00h. Escape boom y actividad realidad virtual. Parque Laguna del Moral

-De 18:00h a 21:00h. Recogida de cartas del Cartero real acompañado de pajes de Bombastic. Castillo de Luna

-18:00h. Pasacalles por las calles de la localidad de la Banda de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Día 5 de enero

-12:00h Llegada de SSMM los Reyes Magos en Helicóptero al estadio Manuel Sánchez Bernal a las 12.00 horas a continuación

comenzarán en pasacalles por las calles de la localidad, siendo el recorrido:

Recorrido Pasacalles

Calle Zoilo Ruiz Mateos, Calle Batalla de Lepanto, Calle Venus, Avda América, Avda Valdecarretas, Calle El Coronil (parada en el Centro de Alzheimer), Calle El Coronil, Avda Mancomunidad, Calle María Auxiliadora, Avda Príncipe de España, calle Goya (Visita Residencia de Ancianos), Calle Goya, Avda Príncipe de España, Avda María Auxiliadora, Calle Aviador Durán, Calle Higuereta, Calle Fermín Salvochea. A las 16.30 horas, SS.MM los Reyes Magos, harán la ofrenda al Niño Dios en el Belén instalado en la Plaza Bartolomé Pérez y a continuación se leerá la carta de la alumna premiada en el concurso de Cartas a SSMM. -17:30h. Cabalgata de SS.MM los Reyes Magos.

Recorrido de la cabalgata de los reyes Magos

A las 17.30 horas, desde Avenida San Juan Puerto Rico, Veracruz, Calvario, San Antonio, Juan Sebastián Elcano, Duque de Ahumada, Rubén Darío que será el tramo previsto sin música, rotonda de los Ayuntamientos Democráticos ('Las Manos'), avenida San Fernando, avenida María Auxiliadora, avenida Mancomunidad, avenida Europa y Valdecarretas, para culminar en la avenida de La Pólvora, donde se disolverá.

Cartero Real de la Hermandad del Santo Entierro

El Cartero Real estará en los salones parroquiales

Día 2 de enero, de 17.30 a 21.30 horas

Día 3 de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas

Día 4, de 17.00 a 21.30 horas

Lugar: Salones parroquiales de la iglesia de Nuestra Señora de la O (entrada por calle Luis Vázquez)

Hay que tener en cuenta que todos los días, el Cartero descansará de 18.30 a 19.45 horas, momento en el que no habrá recogida de cartas