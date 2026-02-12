La ruta de bajada al Gran Premio de Jerez, una de las más atractivas para más de 300.000 moteros

Jerez atrae a visitantes por muchas razones. El vino y la gastronomía en general, su historia, la arquitectura, la Semana Santa o la Feria del Caballo son grandes alicientes para visitar Jerez. Pero hay un elevado número de personas que no falta año, tras al al Gran Premio de Motociclismo. Se trata de una experiencia inolvidable y única de la que se guarda un grato recuerdo del trayecto de ida a la ciudad, de los días que se disfrutan en Jerez y los alrededores del Circuito y de la competición en sí misma.

Un club cuyos miembros viven intensamente el Moto GP es el Moto Club Maphre, formado por más de 300.000 socios. Éste ha elaborado una lista con las cinco rutas que más les ha gustado y, entre las cuales se encuentran tres andaluzas: 'Burgos, una provincia irrepetible', la sierra almeriense, la campiña cordobesa, Ciudad Real y su provincia y, cómo no, 'Especial ruta bajada GP Jerez'.

Los aficionados al mundo del motor saben que Jerez es uno de los mejores destinos para disfrutar de las dos ruedas. Y así de patente lo han dejado los socios de Moto Club Maphre: "El clásico del motociclismo español no podía faltar. Cada año, miles de moteros recorren la geografía española para vivir el Gran Premio de Jerez, y esta ruta especial recoge los tramos más disfrutados por los socios".

'Especial ruta bajada GP Jerez'

Esta ruta describe un viaje con punto de partida en la capital, Madrid, tomando dirección suroeste hacia Sevilleja de la Jara y Belalcázar, en Córdoba, donde se alza su imponente castillo, uno de los más grandes de Andalucía.

El segundo tramo continúa de Belalcázar a Navas de la Concepción y luego a Lora del Río, con carreteras rodeadas de dehesas y montes bajos, ideales para disfrutar de una conducción pausada.

El tramo final, de Lora del Río a Bornos, nos acerca al ambiente festivo de Cádiz y al rugir de los motores en Jerez. "Una experiencia que todo amante de las dos ruedas debe vivir al menos una vez".

Museo del Motor, en Jerez

Museo del Motor, en Jerez.

Una vez en Jerez, los moteros y curiosos, en general, no deberían dejar de visita el Museo del Motor del Circuito de Jerez y la tienda oficial. Estas instalaciones permanecen abiertas para que los aficionadosdisfruten de un espacio expositivo lleno de curiosidades del mundo del motor. Cuenta con varios Fórmula Uno, entre ellos el Williams-Honda que pilotó Nigel Mansell en 1986 que fue segundo en el Gran Premio de España que prácticamente inauguraba el Circuito de Jerez, en una carrera vencida por la exigua diferencia de 0.014 milésimas a favor del malogrado Ayrton Senna, primer ganador en Jerez en F-1, JJCobas, Ducati de Carlos Checa, Renault F-1, monos, cascos y otros objetos curiosos de grandes pilotos como Marquez, Lorenzo, Pedrosa, Criville, Norifumi Abe, Lucio Cechinello, Angel Nieto. Ven y visítanos.

Además, casi 200 metros cuadrados de los 600 del total de la instalación, están destinados a la tienda oficial donde se pueden adquirir camisetas, gorras, y otros objetos de recuerdo del Circuito, además de artículos oficiales de pilotos como Valentino Rossi, Daniel Pedrosa, Marc Márquez o Jorge Lorenzo.