La cazuela del tío Diego, un plato calentito, rico de la Peña Bética de Chipiona: ¡Una maravila!

Decir Chipiona ya es garantía de acierto seguro a la hora de comer, pues cuenta con establecimientos de todo tipo para degustar su deliciosa gastronomía más allá del verano. Llegó el descenso de las temperaturas y con ello muchas ganas de comer bueno, rico y caliente. Es por eso que, en esta ocasión nos adentramos en uno de los establecimientos con más solera de Chipiona.

Dejamos a un lado los chiringuitos de playa, las vistas al océano Atlántico y nos aferramos a las 5.642 reseñas en google y a la valoración de 4,3 estrellas para garantizar el éxito de la elección: Peña Bética de Chipiona (calle Larga, 46). Para muchos, “hace honor a su fama”, “es el mejor lugar para comer en Chipiona”.

En los azulejos de la fachada queda claro, sirven desayunos, platos combinados, comidas caseras, carnes y postres caseros. También pescaíto frito -cazón en adobo, tortilla de camarones, choco...- sin limón, esto quiere decir que confían en su producto. Platos de cuchara, secreto, pechuga a la plancha, salmorejo, mero a la roteña, almejas, chipirones a la plancha, carne al toro, pizzas, nuggets y una tapa de queso.

De su amplísima y variada carta destaca uno de sus los platos alabados por los ‘fooders’: la cazuela del Tío Diego elaborada con champiñones, gambas, jamón y manzanilla, ideal para alegrar al paladar todas las épocas del año, especialmente cuando el frío llega. “Una maravilla”, según @eltapitas_.

Puntillitas de la Peña Bética de Chipiona.

La atención de su personal es muy agradable y el servicio rápido. Se recomienda llegar temprano para evitar las colas, aunque el tiempo de espera no resulta excesivo.

“Estar en Chipiona y no visitar este establecimiento tradicional tanto para residentes y visitantes es cómo si no se hubiera ido a dicha zona. Quizás es uno de los establecimientos más visitados de Chipiona, donde en verano hay colas para acceder, lista de espera para pillar mesas, para recibir la buena atención y probar su variedad de platos típicos de calidades 100%”, asegura Martín.