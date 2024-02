Una ruta por el mar de eucaliptos y pinos en Jerez

La Sierra de San Cristóbal o el lago de Torrox son algunas de las áreas cercanas al núcleo Urbano de Jerez por las que muchas personas de la ciudad y de localidades vecinas. Otra de las más populares y concurridas durante todo el año es un mar de pinares y eucaliptos a las afueras de Jerez. Según los datos, se estima que cerca de un millar de personas hacen uso de él cada fin de semana y de los numerosos caminos que discurren por él.

Se trata de Las Aguilillas, un parque periurbano del que los veteranos, seguro, guardan un bonito recuerdo. El origen de este espacio se remonta a finales de los años 60 del siglo pasado cuando el Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) decidió acometer plantaciones de Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis) y Pino carrasco (Pinus halepensis) en terrenos de su propiedad. El fin último era obtener aprovechamientos madereros para sus trabajos de infraestructura.

Por entonces, estos terrenos se encontraban sumamente degradados por las actividades extractivas que se desarrollaban en él, además del pastoreo. En su anterior “vida” se utilizaba como cantera de áridos, además de como depósito de escombros. Posteriormente, desaparecido el IRYDA el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), lo cede a su vez al Ayuntamiento de Jerez, tal y como permanece hoy día, un gran número de microambientes con diferentes características ecológicas.

Acceso

Se sitúa en el Km. 6 de la Carretera CA-501 de Jerez a Cortes, junto a la pedanía de Estella del Marqués. Puedes acceder a ella por la propia carretera de Cortes, en varios puntos de ambas márgenes.

Parque

A lo largo y ancho de su superficie total de 67,4 hectáreas acoge a visitantes y deportistas. Es habitual que hileras de globos adornen colgados de árbol en árbol pues su zona de merenderos sirve de salón natural de celebraciones. Para otros, caminar por allí supone un remanso de paz o las horas de ejercicio que ignoran otros días en bicicleta o a pie.

Vegetación

En la actualidad una elevada diversidad florística, con casi 300 especies vegetales catalogadas, lo que resulta inesperado en un espacio tan reducido. El predominio de los eucaliptos y los pinos es absoluto, pero no están solos en cuanto a flora se refiere. Estos, como se ha mencionado anteriormente son fruto de la repoblación. asentados sobre un suelo conocido como Trías, muy pobre y de carácter básico. No obstante, en él se desarrlla una abundante vegetación termófila autóctona, que poco a poco se va desarrollando bien al lado de los árboles anteriores, o conquistando vaguadas y claros en los que no tienen competencia con aquellos. En el recorrido por el parque surcado por la carretera, puedes contemplar acebuches, coscojas, lentiscos, sanguinos, palmitos, esparragueras... Presumiblemente responde al estrato arbóreo y arbustivo original que debía tener el Parque. La vegetación potencial está formada por comunidades esclerófilas o de monte bajo mediterráneo, que se presenta como sotobosque de la vegetación arbórea o en distintas etapas de degradación debido a la acción humana.

Reptiles y aves

Si los pinos y eucaliptos predominan en lo referente a la flora de este pulmón de Jerez, los reptiles y las aves son los reyes de la fauna de Las Aguilillas. Son frecuentes el lagarto ocelado y la culebra viperina. Incluso puede encontrase aquí a la escasa culebra de collar.

En invierno abunda paseriformes insectívoros-frugívoros. Sobreviven refugiados en la masa de este ‘bosque-isla’ en la que encuentran abundante alimento en los frutos de lentiscos, acebuches y sanguinos entre otros. Coexisten con una importante población de Chotacabras pardo y el Cárabo y el Búho chico. Varias rapaces diurnas como el ratonero o el cernícalo vulgar frecuentan este enclave. También destacan el meloncillo y el erizo.