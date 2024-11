El sabor a tradición de esta taberna de Rota

Si visitas Rota y no has pasado por Bodegas El Gato, es que no has pisado Rota. Un lugar emblemático de esta localidad costera de Cádiz en la que poder saborear las recetas antiguas de toda la vida. Una tasca en la que poder degustar tapitas caseras desde un euro para maridar con los vinos de la tierra, sobre todo el vino especial de Rota, la Tintilla.

Dentro de sus tascas, al tener bodegas, puedes comprar directamente el vino a granel para llenar o simplemente, tomártelo en el momento. Famosos por sus montaditos de chorizos a la plancha y su arranque roteño. ¡Delicioso!

Este negocio familiar abre sus puertas en este rinconcito de Cádiz el pasado 1957 en pleno casco urbano para comercializar los vinos de la región como el Fino, Moscatel, Oloroso y su vino exclusivo, la Tintilla, hecho con una variedad de uva tinta. Esta tintilla de Rota es una uva tinta muy delicada y de baya pequeña que por las características del clima y de la tierra solo se cultiva en esta localidad. Cuenta la historia que se utilizó durante los siglos XVIII y XIX como vino de consagración en Reino Unido, aunque también se vendía en países como Bélgica, Italia, Marruecos, Holanda o Francia.

Un recorrido por la historia de Rota que se vive en esencia. Un lugar en el que respiras la tradición y el gusto por lo antiguo. Una tasca de toda la vida. Estas bodegas cuentan con dos tascas por el centro de Rota en las que puedes tomarte unas tapitas antes de ir a la playa. ¿Un gustazo, verdad?