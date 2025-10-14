¡Haz tu propio jaboncillo en Sanlúcar!: así es el Centro Español del Jabón, un museo diferente

El visitante descubre jabones originales de hace siglos, herramientas de producción, moldes y la mayor colección de troqueles del mundo

Pocos visitantes saben que Sanlúcar de Barrameda, conocida mundialmente por su manzanilla, guarda también otro patrimonio de enorme valor: su pasado como epicentro de la fabricación de jabón en España. En pleno casco histórico, el Centro Español del Jabón rinde homenaje a esa herencia con la mayor exposición dedicada a este producto en todo el mundo.

La historia se remonta a más de siete siglos. Ya en el año 1300 aparecen documentos que mencionan la existencia de una almona, es decir, una antigua fábrica de jabón, en Sanlúcar, considerada una de las más importantes de la península. Propiedad de los duques de Medina Sidonia, grandes impulsores del comercio marítimo, la almona aprovechaba la estratégica ubicación de la ciudad junto al Guadalquivir para distribuir su jabón hacia Sevilla, Cádiz y el norte de África.

Aquel pasado industrial y artesanal sigue vivo entre las paredes del actual centro, un espacio que combina historia, divulgación y experiencias participativas. Porque aquí, el visitante no solo observa: también toca, mezcla, crea y se impregna del aroma del pasado.

Una exposición única en el mundo

El recorrido por el Centro Español del Jabón es una auténtica inmersión sensorial. A través de vitrinas, paneles y demostraciones, el visitante descubre jabones originales de hace siglos, herramientas de producción, moldes y la mayor colección de troqueles del mundo, piezas con las que se estampaban las marcas en los jabones.

La muestra también incluye maquinaria histórica y elementos de las antiguas fábricas, junto a explicaciones sobre los procesos químicos y naturales que hacen del jabón un producto esencial para la humanidad. Todo ello con un enfoque divulgativo, pensado para públicos de todas las edades, que mezcla curiosidades, historia y ciencia.

La exposición se complementa con vídeos explicativos, espacios interactivos y un pequeño taller demostrativo donde se elabora jabón artesanal en directo. No se trata de un museo estático, sino de un centro vivo en el que el visitante puede participar, experimentar y salir con un trozo de historia… literalmente, ya que todas las visitas incluyen un jabón de regalo.

Talleres, visitas y experiencias sensoriales

El centro organiza cada mes un completo calendario de actividades, muchas de ellas con plazas limitadas, que permiten profundizar en la tradición jabonera de una forma lúdica y creativa. Este octubre y noviembre, las actividades que se han organizado son las siguientes:

25 de octubre → Taller de personalización de jabón artesanal.

→ Taller de personalización de jabón artesanal. Precio: 18 €

18 € Crea tu propio jabón con ingredientes naturales y llévate una pieza elaborada durante la actividad.

31 de octubre → Taller de cupcakes de Halloween.

→ Taller de cupcakes de Halloween. Precio: 14 €

14 € Actividad familiar con plazas limitadas, pensada para disfrutar con los más pequeños.

7 de noviembre → Experiencia de skincare, maquillaje y cóctel con Marta Lisbén.

→ Experiencia de skincare, maquillaje y cóctel con Marta Lisbén. Precio: 40 €

40 € Una tarde dedicada al cuidado personal, la cosmética natural y la belleza.

14 de noviembre → Taller de cosmética facial y corporal.

→ Taller de cosmética facial y corporal. Precio: 42 €

42 € Sesión práctica en la que los asistentes aprenden a elaborar cremas y productos naturales.

21 de noviembre → Visita guiada al museo y taller de automasaje.

→ Visita guiada al museo y taller de automasaje. Precio: 40 €

40 € Actividad que combina la historia del jabón con técnicas de bienestar y relajación.

22 de noviembre → Visita a las salinas y al museo.

Precio: 19,50€

19,50€ Una oportunidad para conocer los dos espacios de una vez

28 de noviembre → Taller navideño infantil de jabón.

→ Taller navideño infantil de jabón. Precio: 14 €

14 € Propuesta destinada a los más pequeños, con ambientación y aromas propios de la Navidad.

29 de noviembre → Experiencia "Cultura y esencias del vino".

→ Experiencia "Cultura y esencias del vino". Precio: 45 €

45 € Maridaje entre la cultura del vino sanluqueño y las esencias del jabón artesanal.

Este es el calendario de actividades para este otoño / Centro Español del Jabón

Asimismo, el centro ofrece varias modalidades de visita a parte de las actividades especiales:

Visitas autoguiadas desde 8 € (niños gratis).

desde 8 € (niños gratis). Visitas guiadas desde 9,50 €.

desde 9,50 €. Visitas con taller desde 19,50 € o 25 €, según la experiencia.

desde 19,50 € o 25 €, según la experiencia. Y una Experiencia VIP, que combina visita a las salinas, recorrido guiado y elaboración de jabón personalizado y sales, por 44,90 €.

Próximamente, se sumará una nueva propuesta: la Experiencia de Aromas y Sabores, que promete unir la historia del jabón con la gastronomía sanluqueña.

El espacio se ha convertido en una nueva referencia turística en Sanlúcar, atrayendo tanto a visitantes curiosos como a centros educativos y grupos interesados en la historia local. Su enfoque didáctico permite entender cómo la innovación y el comercio marítimo convirtieron a la ciudad en un referente de la producción jabonera durante siglos.

Además, su localización, en la calle Monte de Piedad, 16, lo sitúa a pocos minutos de otros puntos de interés patrimonial, como el Palacio de los Duques de Medina Sidonia o la iglesia de Nuestra Señora de la O, lo que facilita incluirlo en cualquier ruta cultural por el casco histórico sanluqueño.

Visitar el Centro Español del Jabón es mucho más que una actividad turística: es un viaje al pasado de Sanlúcar, una invitación a redescubrir cómo algo tan cotidiano como una pastilla de jabón encierra siglos de historia, comercio y creatividad.

Y es que en Sanlúcar, el jabón no solo limpia: también cuenta historias.