Sergio Ramos, Alejandro Sanz y Manuel Alejandro: las tres grandes estrellas comparten cena el sábado noche

Los sábados llegan a ser mágicos para quienes no trabajan. Es un gran día para hacer planes. ¿Te imaginas cenar con uno de tus ídolos de la canción? Pues imagina cenar con el ídolo de varias generaciones... Esto es lo que vivido el ex madridista Sergio Ramos. En su cuenta oficial de Instagram ha compartido dos imágenes con el compositor jerezano Manuel Alejandro. En una de ellas aparecen ambos sentados, aparentemente, conversando mientras toman una copa de vino. En la segunda imagen del carrusel, sonríen a cámara el futbolista sevillano, el jerezano en el centro y, al otro lado, nada más y nada menos que Alejandro Sanz.

Junto a las imágenes, Sergio Ramos no añade la ubicación, pero sí deja claro que han compartido mesa y mantel, en un acontecimiento de gran relevancia para el futbolista, le da las gracias y dedica unas bellas palabras al compositor de Jerez: "Cenar con Manuel Alejandro no es solo compartir mesa, es sentarse frente a la historia viva de nuestras emociones. Gracias, Maestro, por ponerle palabras a lo que el corazón no sabía cómo decir. Su música es el refugio de todos los que hemos amado y sufrido. Una noche inolvidable con el más grande de los poetas. 🍷🎼 #ManuelAlejandro #LeyendaViva #Maestro”, afirma el marido de Pilar Rubio en el post en el que además etiqueta al otro comensal y grande de la música, Alejandro Sanz.

Publicación de Sergio Ramos en Instagram en la que presume de haber cenado con el compositor jerezano, Manuel Alejadro.

Manuel Alejandro, Hijo Predilecto de Jerez, ha firmado canciones de enorme éxito a un gran número de artistas como Julio Iglesias, Rocío Jurado o Raphael, temas que se han versionado numerosas veces como 'Yo soy aquel', 'Digan lo que digan', 'Se nos Rompió el amor', 'Como yo te amo' o 'Te quiero, te quiero' de Manuel Alejandro.

Sergio Ramos, por su parte, siempre se ha declarado melómano y no sólo eso, ya que, también ha realizado varias incursiones en el mundo de la música. Su primera participación destacada en este ámbito se produjo en 2016, cuando formó parte del tema 'La Roja Baila', himno oficial de la selección española para la Eurocopa de ese año, interpretado junto a la cantante Niña Pastori. El 31 de agosto de 2025, Ramos presentó su primera canción en solitario, titulada 'Cibeles', despertando una gran oleada de opiniones muy dispares entre el público. Recientemente, ha sido noticia por un desagradable asunto vinculado con el mundo de la música. Fue muy comentada la respuesta que ofreció a Capullo de Jerez, tras las controvertidas declaraciones que el cantaor jerezano vertió dando su opinión sobre Ramos y una larga lista de cantantes.