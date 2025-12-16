Compartir casa rural con 20 desconocidos y disfrutar de la Zambomba de Jerez: la propuesta una tiktoker que genera una oleada de reacciones

Gran Hermano y la Zambomba de Jerez unidos. Quién da más. El primero es un reality show de éxito de la productora Zeppelin, que arrasó en los años 2000, que mantenía en una casa a desconocidos durante días (en los últimos años ha mutado el programa en algo completamente diferente a los originales). La Zambomba de Jerez, por otra parte, es un celebración navideña tradicional en la que se cantan y bailan villancicos flamencos, declarada Bien de Interés Cultural en 2015 y fenómeno turístico (exacerbado) hoy día. Alguien se ha atrevido a unir curiosamente estos conceptos. Se trata de la organizadora de experiencias y eventos que transforman, conocida en redes sociales como @elalmadesilvia.

Esta emprendedora oferta a través de sus perfiles en TikTok e Instagram una experiencia en la que puede disfrutar de una escapada a una casa rural con una veintena de personas desconocidas. Este mes de diciembre, además, la experiencia también incluía disfrutar de la Zambomba de Jerez. “¿Quieres venirte con 21 desconocidos a Jerez a ver la Zambomba? Vente y únete a un grupo que no se conoce de absolutamnete nada y convive durante un fin de semana completo con todo incluido y disfrutaremos de las Zambombas que son una maravilla”. Con esta invitación a través de un vídeo, Silvia ofrece esta novedosa experiencia en TikTok, la lanza a sus seguidores, ofreciendo un plan de ocio poco convencional hasta el momento, destinada tanto a parejas como a singles.

"Disfruta de una casa rural con todo incluido: alojamiento, desayunos, aperitivos, almuerzos, cenas, copas, refrescos, vino y cerveza. Además, viviremos una experiencia única: comeremos en un bar típico de Jerez y disfrutaremos del ambiente de las famosas zambombas, con música, alegría y ese espíritu navideño tan especial", escribe la emprendedora en el texto que acompaña al vídeo.

Jerez ha sido el destino a mediados de diciembre, pero hay otros. Del 16 al 18 de enero, Silvia propone vivir algo similar en Cazorla.

La tiktoker @elalmadesilvia ofrece el alquiler de casas rurales y viviendas turísticas a grupos de desconocidos para conocer gente nueva, reír y disfrutar. Por privado aporta toda la información necesaria como el coste.

Reacciones

Como suele ser habitual, por desgracia, la publicación de esta escapada a la Zambomba de Jerez con desconocidos cuenta cn casi 1.000 Me gustas y 250 comentarios de los cuales la inmensa mayoría son soeces e irrespetuosos hasta decir basta y no se reproducirán en estas líneas. Sin embargo, Silvia da capotazos, llama "catetos" a sus autores y atribuye estos lamentables comentarios a la falta de vergüenza y de conocimiento. Y es que, indudablemente, la propuesta genera dudas e inseguridad a algunos, mientras que a otros les resulta una iniciativa de lo más atractiva para disfrutar de unos días conociendo a personas nuevas.

¿Y a ti, te parece un planazo irte a una casa rural y a la zambomba de Jerez con 21 personas que no conoces de nada?