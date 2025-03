Estas son las croquetas "que te hacen perder el sentido" en esta venta de Vejer

En la Venta Pinto saben combinar a la perfección los mejores sabores de la tierra de Cádiz: el lomo en manteca y el queso payoyo. Esta venta de Vejer de la Frontera, galardonada con un Solete de la Guía Repsol, se ha convertido en el templo del lomo en manteca, uno de los iconos gastronómicos de este pueblo considerado uno de los "más bonitos de España".

Esta antigua venta, que tiene sus puertas abiertas desde 1925, cuenta con una cocina de calidad en se fusiona y combina el recetario tradicional con nuevos aires de modernidad. Y cuando pruebes sus famosas croquetas, podrás confirmarlo.

Los reyes del lomo en manteca atacan de nuevo y combinan una receta tradicional mundialmente conocida como es la croqueta con uno de los productos más conocidos de Vejer, el lomo en manteca. Estas son las croquetas de lomo en manteca con crema de queso payoyo. Un bocado crujiente por fuera, jugoso por dentro y "con ese toque inconfundible", como publican en sus redes sociales dejando boquiabiertos a todos los que han degustado su cocina.

"Están riquísimas. Cada vez que vamos nos la pedimos", "Como se come aquí no se come en ningún lado", "Que buenos bocadillos de lomo en manteca me comí de esta venta cuando estaba haciendo la mili en Punta Paloma Baja. Tiempos inolvidables de los mejores".