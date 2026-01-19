Estos son los domingos y festivos de 2026 que abrirán todas las tiendas y restaurantes de Luz Shopping

En Jerez se encuentra Luz Shopping, un centro comercial abierto donde se encuentra la mayor oferta tiendas especializadas en Andalucía, la mayor oferta Outlet de la provincia y alternativas de ocio. También es muy conocida por acoger una tienda IKEA. Este centro comercial cuenta con todo lo necesario para cualquier miembro de la familia, incluyendo seguridad para niños o préstamo de sillas de ruedas.

En general, los domingos y festivos sus comercios permanecen cerrados y solo abren los establecimientos de restauración y ocio, de 12:00 a 22:00 horas. Pero hay excepciones en los cuales abren también las tiendas en 2026. Aquí tienes todas las fechas de los próximos días festivos en los cuales todos los negocios de Luz Shopping estarán abiertos sin excepción.

Las fechas de los próximos festivos de apertura son las siguientes:

Enero

4 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

11 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Febrero

28 (sábado) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Abril

02 (jueves) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Mayo

03 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Julio

05 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

26 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Agosto

02 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

15 (sábado) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Octubre

12 (lunes) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Noviembre

02 (lunes) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

29 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Diciembre

07 (lunes) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

13 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

20 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

27 (domingo) - Apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Luz Shopping, a fondo

Luz Shopping dispone de una isleta central dedicada principalmente a tiendas outlet y restauración y los edificios que la rodean. Fue inaugurada el 27 de octubre de 2010 su primera fase y en 29 de noviembre de 2012 se inauguró la zona central, convirtiéndose en el mayor centro comercial de Andalucía.

El director general de IICG y la alcaldesa durante el corte de la cinta inaugural del complejo en 2010. / Pascual

A principios de 2005 Ikea hizo pública su intención de continuar en la provincia su proceso de expansión en la comunidad andaluza. Entonces, Jerez, El Puerto de Santa María y Puerto Real también se ofrecieron para acoger la tienda. Finalmente en diciembre de 2005 la empresa eligió Jerez como emplazamiento de su futura tienda y, por primera vez, la compañía sueca se involucraba en el desarrollo del centro comercial en el que instalaba su tienda. Requirió una inversión total que rondaría los 300 millones de euros: 250 millones en el parque y otros 50 en la tienda.