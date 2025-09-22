Estos son los sitios imprescindibles de Jerez para vivir la música en directo

El filósofo Friedrich Nietzsche ya hablaba de la importancia de la música cuando afirmaba que "sin música, la vida sería un error". Y en Jerez esa frase cobra sentido cada noche. Aquí la música no se esconde en grandes teatros ni depende solo de festivales internacionales: se cuela en bares, tabancos y salas pequeñas donde el público y los artistas se rozan casi hombro con hombro. En estas esquinas de la ciudad, el flamenco se mezcla con el rock, el jazz o la canción de autor, y lo que podría ser una simple salida se convierte en una experiencia que engancha. Tres lugares, distintos entre sí, muestran mejor que nada por qué en Jerez la música en directo es casi una forma de vivir.

La Guarida del Ángel

Uno de los espacios más conocidos es La Guarida del Ángel, un local que funciona tanto como tablao flamenco como sala de conciertos. Este año celebra 25 años ofreciendo música en directo, consolidándose como un referente de la ciudad. Su programación es variada, aunque el flamenco ocupa un lugar central. Aquí se puede sentir de cerca el espectáculo ya que el espacio ofrece intimidad entre artista y público. La Guarida se ha consolidado como un referente en la ciudad gracias a su apuesta por artistas locales y también por acoger festivales como el Off Festival Jerez.

El local está situado en la calle Porvenir número 1, en pleno centro, y resulta accesible a pie desde cualquier rincón del casco histórico. Sus horarios varían, pero generalmente abre de jueves a domingo a partir de la tarde, en torno a las seis, y se alarga hasta bien entrada la madrugada, cerrando alrededor de las cuatro.

El flamenco es la esencia de la Guarida del Ángel / La Guarida del Ángel

Damajuana Café Bar

Si lo que se busca es un espacio más relajado y polivalente, Damajuana Café Bar es una muy buena opción. Se trata de un bar cultural que funciona en una casa-palacio del siglo XVI, lo que ya aporta un encanto especial antes incluso de que comience la música. Su propuesta combina copas, charlas y conciertos íntimos, en un ambiente cercano. En Damajuana se puede disfrutar tanto de actuaciones de flamenco local como de otros géneros, además de exposiciones y eventos culturales.

Su ubicación, en la calle Francos número 18, lo coloca en el corazón del casco histórico, lo que lo convierte en un punto de encuentro perfecto antes o después de recorrer las tabernas y bares de tapas de la zona. Sus horarios suelen centrarse en la tarde-noche: abren a partir de las ocho y extienden la jornada hasta cerca de las tres y media de la madrugada, aunque en ocasiones especiales el local abre desde media tarde, hacia las cuatro. Los domingos y lunes este espacio suele permanecer cerrado.

Damajuana destaca por su ambiente variado, sus precios accesibles y, sobre todo, por la manera en que conjuga patrimonio histórico con oferta cultural. Para quienes disfrutan de un plan menos rígido y más bohemio, este lugar es una apuesta segura.

Miguel Poveda con El Chusco, Soleá Morente y Lele en Damajuana / M.G.

Sala La Comedia

Quienes prefieran un ambiente más grande y con un punto de fiesta encuentran en la Sala La Comedia una buena alternativa. A diferencia de los anteriores, aquí la programación no se centra principalmente en el flamenco, sino que se abre a un abanico más amplio de géneros musicales. En La Comedia conviven conciertos de rock, pop, música alternativa e incluso sesiones de DJ, lo que la convierte en una sala versátil capaz de atraer a un público muy diverso.

Se encuentra en la calle Clavel número 32, cerca de la Plaza de Toros, un punto bastante céntrico aunque es recomendable planear el aparcamiento con tiempo si se acude en coche. Sus horarios se orientan principalmente a la noche, con actividad los fines de semana. Los viernes y sábados son los días fuertes, con apertura alrededor de la medianoche y cierre avanzada la madrugada.

El colectivo piso 13 en un concierto en Sala La Comedia / M.G.

Al final, estos tres locales son solo una muestra de cómo late la música en Jerez. Cada uno con su estilo, el duende íntimo de La Guarida del Ángel; la mezcla cultural de Damajuana o la energía de La Comedia, ofrece una manera distinta de vivir la ciudad cuando cae la noche. Y siguiendo la reflexión de Nietzsche sobre la música, en Jerez nadie parece dispuesto a dejarla de lado.