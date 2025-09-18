Las mejores tapas para tomar en estos míticos tabancos de Jerez

Disfruta del Día del Aperitivo haciendo una ruta por los tabancos más reconocibles de Jerez

Aunque el aperitivo se celebra en toda España, en Jerez tiene un sello muy especial. Aquí, la costumbre de “abrir boca” antes de comer está íntimamente ligada a los tabancos, esos bares con alma de despacho de vinos donde lo tradicional y lo popular siguen vivos. Aprovechando el Día del Aperitivo, hacemos un recorrido por algunos de los tabancos más emblemáticos de la ciudad, perfectos para brindar con un fino o una manzanilla y acompañarlos con tapas de chacinas, chicharrones o queso payoyo.

Tabanco El Pasaje: flamenco y tradición desde 1925

Si hay un tabanco conocido dentro y fuera de Jerez, ese es El Pasaje. Situado en la calle Santa María, abrió sus puertas en 1925 y mantiene intacta la esencia de los tabancos de toda la vida. Su atractivo no es solo el vino servido en catavinos, sino también la programación casi diaria de espectáculos de flamenco, que llenan el local de visitantes y locales por igual.

En el Día del Aperitivo, pocas combinaciones hay más redondas que un vino bien frío acompañado de unos ahumados de las costas gaditanas. Aquí, el ambiente es auténtico y con ese punto de improvisación que hace que cada visita sea distinta.

Los espectáculos de flamenco son algo que distingue a El Pasaje del resto / M.G.

Tabanco San Pablo: el refugio de los jerezanos

En pleno corazón de Jerez, el Tabanco San Pablo es uno de los favoritos de los locales. Más pequeño y recogido que El Pasaje, tiene ese aire de bar de barrio que invita a quedarse. Sus botas presiden la barra y de ellas sale directamente el vino que se sirve a granel, como manda la tradición.

La carne mechada, los chicharrones o unos buenos riñones al Jerez son algunas de las tapas que mejor maridan con un oloroso o un amontillado. El San Pablo es un recordatorio de que el aperitivo en Jerez no es solo comer y beber, también es conversar y compartir mesa.

Los chicharrones son una de las mejores tapas de San Pablo / M.G.

Tabanco Plateros: entre lo clásico y lo joven

Ubicado en la Plaza Plateros, este tabanco se ha ganado un hueco en el corazón de quienes buscan tradición con un toque fresco. Su clientela mezcla a turistas curiosos con jóvenes jerezanos que han redescubierto en estos locales un lugar perfecto para empezar el mediodía.

Las tortillitas de camarones y los quesos payoyos son clásicos que nunca fallan. Aquí, un aperitivo puede alargarse fácilmente hasta la sobremesa, sobre todo cuando el ambiente de la plaza se llena de vida. Un fino, una tapa y el bullicio de Plateros son la fórmula ideal para celebrar este día.

Las tablas de queso de Plateros son un must / M.G.

Tabanco El Guitarrón de San Pedro: vino y flamenco a pie de mesa

Situado en el barrio de San Pedro, este tabanco combina dos de las señas de identidad de la ciudad: el vino y el flamenco. En sus botas se sirven finos, olorosos o amontillados que acompañan a una carta de tapas sencillas con chacinas, quesos y guisos de la cocina tradicional.

La diferencia está en que aquí, casi a diario, hay actuaciones de flamenco en vivo que llenan el local de ambiente. Cante, guitarra y palmas a pocos metros de la mesa hacen que el aperitivo sea una experiencia distinta, muy buscada tanto por jerezanos como por visitantes.

El guiso de albóndigas del Guitarrón se convierte en uno de los platos favoritos de los comensales / M.G.

Este Día del Aperitivo, los tabancos de Jerez recuerdan que hay rituales que no pasan de moda. Brindar con un vino, acompañarlo de una tapa sabrosa y dejarse llevar por la conversación es, en realidad, la mejor manera de celebrar la ciudad y este día.