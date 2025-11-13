Sorprende a tus invitados con una receta fácil, calentita y tradicional preparada por las maestras de la cocina de Rota

El éxito del plato está garantizado, ya que contiene uno de los ingredientes estrella que se obtiene en la huerta de roteña

Garbanzos con calabaza roteña y judías verdes, receta de Aprendiendo a Cocina (Rota).
13 de noviembre 2025 - 05:57

La mayetería, un tipo de agricultura tradicional andalusí, sigue siendo importante a día de hoy en Rota, aunque se conoce desde el siglo XI, con la llegada de los árabes. Fueron los primeros en introducir los melones y sandías.

Cristina y Pilar, madre e hija, respectivamente, el tándem de roteñas que forman Aprendiendo a Cocinar, han compartido en sus redes sociales una delicioso y apetecible plato para cocinar este otoño.

Algo muy reseñable de esta sencilla receta es que uno de sus ingredientes estrella es famoso en la villa roteña y garantiza el éxito entre tus comensales: la calabaza. Éste era tradicionalmente obtenido en las mayeterías.

Se trata de un potaje de garbanzos con calabaza roteña y judías verdes.

Ingredientes

1/2 kilo de garbanzos remojados

Para el sofrito:

125 ml. de aceite de oliva virgen extra

1 cebolla

1 pimiento verde

½ pimiento rojo

cucharadas de tomate natural triturado o 2 tomates maduros

1 cucharada de pimentón dulce De la Vera @pimentonvegacaceres

1/2 cabeza de ajo

2 hojas de laurel

250 grs calabaza roteña @fruteriamindundi

250 judías verdes

Sal y pimienta negra molida

Preparación

Echar los garbanzos remojados en una olla y las cubrimos de agua calentita.

Agregar la media cabeza de ajo y las hojas de laurel y poner al fuego.

Desespumar según sea necesario.

Pelar y trocear en dados la calabaza.

Quitar los hilos a las judías verdes y trocear

Reservar

Preparar el sofrito en una buena sartén con el aceite.

Añadir la cebolla picadita a daditos.

Pochar el pimiento verde y el rojo cortados a daditos.

Agregar el tomate triturado o los tomates picados.

Añadir el pimentón, tosta un poquito y agrega este sofrito a la olla de los garbanzos.

Pasar por el pasapuré si se prefiere más fino.

Tapar la olla y cocinar durante 1 hora en olla normal o 30 minutos en olla express.

20 minutos antes de terminar el tiempo de cocción, destapar y agregar la calabaza troceada cortada a daditos y las judías verdes troceadas.

Rectificar de sal y agregar pimienta negra molida al gusto.

El secreto

Aprendiendo a Cocinar recomienda disfrutarlo al día siguiente de su elaboración, “ya que va a estar aún más rico”

