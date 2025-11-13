Sorprende a tus invitados con una receta fácil, calentita y tradicional preparada por las maestras de la cocina de Rota

Garbanzos con calabaza roteña y judías verdes, receta de Aprendiendo a Cocina (Rota).

La mayetería, un tipo de agricultura tradicional andalusí, sigue siendo importante a día de hoy en Rota, aunque se conoce desde el siglo XI, con la llegada de los árabes. Fueron los primeros en introducir los melones y sandías.

Cristina y Pilar, madre e hija, respectivamente, el tándem de roteñas que forman Aprendiendo a Cocinar, han compartido en sus redes sociales una delicioso y apetecible plato para cocinar este otoño.

Algo muy reseñable de esta sencilla receta es que uno de sus ingredientes estrella es famoso en la villa roteña y garantiza el éxito entre tus comensales: la calabaza. Éste era tradicionalmente obtenido en las mayeterías.

Se trata de un potaje de garbanzos con calabaza roteña y judías verdes.

Ingredientes

1/2 kilo de garbanzos remojados

Para el sofrito:

125 ml. de aceite de oliva virgen extra

1 cebolla

1 pimiento verde

½ pimiento rojo

cucharadas de tomate natural triturado o 2 tomates maduros

1 cucharada de pimentón dulce De la Vera @pimentonvegacaceres

1/2 cabeza de ajo

2 hojas de laurel

250 grs calabaza roteña @fruteriamindundi

250 judías verdes

Sal y pimienta negra molida

Preparación

Echar los garbanzos remojados en una olla y las cubrimos de agua calentita.

Agregar la media cabeza de ajo y las hojas de laurel y poner al fuego.

Desespumar según sea necesario.

Pelar y trocear en dados la calabaza.

Quitar los hilos a las judías verdes y trocear

Reservar

Preparar el sofrito en una buena sartén con el aceite.

Añadir la cebolla picadita a daditos.

Pochar el pimiento verde y el rojo cortados a daditos.

Agregar el tomate triturado o los tomates picados.

Añadir el pimentón, tosta un poquito y agrega este sofrito a la olla de los garbanzos.

Pasar por el pasapuré si se prefiere más fino.

Tapar la olla y cocinar durante 1 hora en olla normal o 30 minutos en olla express.

20 minutos antes de terminar el tiempo de cocción, destapar y agregar la calabaza troceada cortada a daditos y las judías verdes troceadas.

Rectificar de sal y agregar pimienta negra molida al gusto.

El secreto

Aprendiendo a Cocinar recomienda disfrutarlo al día siguiente de su elaboración, “ya que va a estar aún más rico”