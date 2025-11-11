Tocados Jaqueline: "Ver lucir el resultado es mi gran satisfacción”

Los tocados eran símbolos de poder y estatus en las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana. Actualmente, estos complementos se usan para eventos de día y noche. En 2012 ya se hablaba del ‘boom’ de los tocados en nuestro país para bodas y todo tipo de eventos de día y de noche. En Jerez, el sector de los arreglos para la cabeza se mueve entre la influencia inglesa y el ‘handmade’, dentro de los artesanales destaca Tocados Jaqueline.

La creadora de la firma y artesana, protagonista de una historia real inspiradora, Jaqueline Martín Cáceres (1973), nació en el pueblo cacereño de Mohedas de Granadilla. Apenas recién nacida, la familia emigró a Sevilla “en un carromoto”. “Mi padre, ebanista, encontró trabajo en una empresa de muebles. Más tarde, lo trasladaron a una nueva tienda en Jerez en 1976”, se emociona al contarlo.

Su madre cosía y Jaqueline convertía los retales en vestidos para sus muñecas. Recuerda que cuando iba con las amigas a Los Gitanos, como se conoce coloquialmente al mercadillo de Jerez, compraba ropa que no le gustaba a ninguna de ellas, luego las customizaba, transformaba las prendas y a esas mismas amigas les encantaban cuando se las ponía. Presume de estilo propio, de vestir prendas que no están a la moda y, sin embargo, lucirlas genial. “Siempre he sido muy creativa”, afirma con rotundidad.

Reconoce que no fue una gran estudiante, aunque se defendió. Comenzó Delineación, pero pronto se decantó por su gran vocación: Diseño y Moda. Cursó los tres años en calle Francos. Sin embargo, nada hacía presagiar que en la adultez sería una artesana del mundo de la moda y que tendría su propia marca.

Durante 23 años trabajó en una tienda de bolsos y complementos. Comenzó con un contrato de aprendizaje y a los tres años pasó a ser fija. Allí vendían tocados y le pareció que ella podría elaborarlos. Y así lo hizo. Compraba materiales y tejidos, comenzó realizándolos en casa para familiares, amigas y conocidas. La pasión que despertó en ella fue tal que se dedicó a esta labor en exclusiva desde 2013, formándose con cursos de sombrería y de joyería, poniendo en pie la firma Tocados Jaqueline Atelier.

Interior de Tocados Jaqueline Atelier, en Jerez. / Miguel Ángel González

Cuando mira atrás, se muestra satisfecha: “Empecé con una mesita en el salón de mi casa. Todo lo he hecho yo sola, siempre con el apoyo de mi familia. Le echo muchísimas horas, nunca he tirado la toalla”. Durante varios años habilitó de forma muy coqueta el sótano de su vivienda para trabajar y atender a las clientas. En la actualidad, ese espacio se dedica a la exposición de tocados y otras piezas que también elabora ella misma como cinturones, pendientes, adornos de vestidos o diademas de comunión. En esta fase de Tocados Jaqueline tiende a centrarse en las novias.

Le encanta crear a razón de lo que cada persona le demanda. Todas las piezas que salen de su taller son completamente artesanales y únicas, algunas diseñadas por ella misma, sin directrices, las cuales enamoran a quien pisa su taller; otras, ajustadas desde el principio al estilo y las pautas que le indican las destinatarias. Jaqueline, destaca la creación de un vínculo con la otra persona, dado el trato personalizado y su involucración en cada pieza. “La gente quiere que se le trate bien. Estoy muy pendiente de cada una de mis clientas. Los sábados son los días más marcados en mi agenda porque mi gran satisfacción es ver lucir el resultado”.

Piezas de Tocados Jaqueline en la editorial de novias. / Lourdes Coca

Siempre ha trabajado sola. Ella misma se ha encargado personalmente de alimentar las redes sociales, de la atención al cliente, decomprar materiales... Ahora se encuentra en un punto diferente, potencia la firma que con tanto mimó ha creado con la incorporación del creador digital, Alejandro Revaliente Sánchez, quien se encuentra además cursando un máster de marketing y publicidad digital.

Otro de los grandes impulsos de Tocados Jaqueline ha venido dado con el lanzamiento de la editorial de novia, una sesión de fotografía con una sinfonía de creativos, en la que varias marcas de proveedores se unen para dar a conocer su trabajo. En ella, Jaqueline mostró una de las piezas que más le atrae de todas las elaboradas hasta el momento. Se trata de una pieza de estructura doble, de armazón de latón con rosetón vintage unido a una tiara de terciopelo negro: “Me tira lo medieval”.

Estos años de fomación, trabajo y dedicación ven sus frutos. Tocados Jaqueline Atelier se ha ganado un hueco en el mundo del diseño de novias e invitadas y su fundadora vive de lo que le apasiona. La meta ahora es otra: “Mi gran ilusión es llegar a tener mi propio taller fuera de casa”, confiesa esta gran artesana de los tocados, Jaqueline Martín. Al tiempo...