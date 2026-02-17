La tierra de la Manzanilla celebra un carnaval por partida doble con el Carnaval de Sanlúcar y El Carnaval del Barrio

El Carnaval de Sanlúcar 2026 se celebra del 26 de febrero al 21 de marzo. En esta fiesta de gran carácter popular, destacan las desenfadadas actuaciones musicales y la animada cabalgata a lo largo de las calles de la ciudad. El cartel es obra de Lara Reinoso Palacios, una joven artista perteneciente al colectivo Urban Sketchers USK Sanlúcar, en él se representa a la chirigota sanluqueña de Rubén Galán de 2025, ‘Los Tigres Blues Band’.

Antonio Álvarez, ‘El Bizcocho’ será pregonero de esta edición y cuyo acto tendrá lugar el día 26. ‘El Bizcocho’, como es conocido por los aficionados, es un joven carnavalero y chirigotero, que empezó a escribir con 16 años y se ha convertido en uno de los autores de Carnaval más reconocidos y queridos de los últimos 15 años. Sus chirigotas llenas de humor y de un estilo muy surrealista, están influenciadas por autores consagrados como José Guerrero 'Yuyu' y Selu García Cossío.

Cartel del Carnaval de Sanlúcar 2026.

La Cabalgata de la Fantasía del Carnaval de Sanlúcar 2026 se celebrará el sábado 28 de febrero.

Pero, apenas unos días antes, el municipio de Sanlúcar, acogerá otra gran fiesta carnavalera: el Carnaval del Barrio que tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 12:00 horas, en la calle Pirrado, 22. Se trata de un evento organizado por Los Astronautas y la Asociación Juvenil Cultural Carnavalesca ‘La Caprichosa’ con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de varias firmas comerciales.

Cartel del Carnaval del Barrio 2026, en Sanlúcar.

El programa de actuaciones de este carnaval sanluqueño incluye más de una decena de agrupaciones y romanceros, tanto infantiles como de adultos, no sólo de Sanlúcar, sino también de otros municipios de la provincia, entre los que, según han destacado la organización, se encuentra el cuarteto inclusivo que lleva el nombre de ‘La pandilla inclusiva’, procedente de la vecina localidad de El Puerto de Santa María. Este evento permitirá a sanluqueños y visitantes disfrutar de una magnífica jornada carnavalesca en el corazón del Barrio, zona por excelencia del Carnaval de Sanlúcar.

El Carnaval del Barrio forma parte de la amplia y variada programación de la presente edición de esta fiesta tan querida en la ciudad.