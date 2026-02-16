"Ensayaron durante tres meses": Manuel Martínez muestra lo que no se vio del pregón del Carnaval de Chipiona 2026

Se trata de mostrar lo que no se vio en el espectacular pregón del Carnaval de Chipiona 2026, que corrió a cargo del reportero Manuel Martínez. Aunque bien podría titularse lo nunca visto en un pregón de Carnaval. El comunicador y empresario tomó el guante para cumplir la misión y superó las expectativas porque no lo dio todo sólo él, sino que dispuso del talento de muchos aliados y aliadas que ayudaron a dibujar un pregón que muchos han descrito como histórico.

Y no se vio todo... Desafortunadamente, debido a diferentes circunstancias, la fecha de la cita tuvo fue retrasada. Finalmente, el pregón e inicio oficial del Carnaval de Chipiona 2026 y la coronación de la Piconera se celebreron el sábado, 14 de febrero. Martínez, lebrijano de nacimineto y chipionero de corazón desde hace más de 14 años, protagonizó un emotivo 'speech' titulado 'Chipioneros por el mundo', en clara alusión al programa de televisión del que forma parte.

Las personas inteligentes saben que caminando solo se llega antes al destino, pero que acompañado ese camino es mucho más bello. Será por eso que Martínez eligió estar bien acompañado por numerosos artistas y personas vinculadas al carnaval. Lo que no se vio en ese pregón fue la actuación de Kina Méndez junto a la Coral del Villamarta interpretando 'Como yo te amo', uno de los grandes éxitos de La Más Grande, la chipionera Rocío Jurado. Esta idea se gestó en la mente del reportero en cuanto recibió el encargo: "Se cumplen 20 años de la partida de Rocío y quería hacerle un homenaje", dice Martínez a Diario de Jerez.

Durante tres meses la coral jerezana ensayó el tema, pero no pudo deleitar al público en Chipiona tras el cambio de fecha, por motivos profesionales. Debido a esto, durante tres días, veinticuatro personas de Chipiona capitaneadas por Antonio Martín prepararon una coral que después se fue por bulerías para acompañar a la artista jerezana. Bautizaron a la nueva agrupación Coral Villacaña.

No obstante, el pregonero ha tenido a bien darle las el esfuerzo y trabajo que le dedicaron, así como "por el cariño que me habéis dado a Chipiona y a este pregonero". Lo ha hecho en un publicación de Instagram en la que ha subido un vídeo, 'Parte inédita Pregón 2026', con la sublime versión de 'Como yo te amo', obra de Manuel Alejandro, lograda con la comunión de Kina Méndez y la coral del Villamarta. "Cuando dormía en el extranjero me mandaban los vídeos de los ensayos para el pregón del carnaval o hacíamos directo. Por ello, quiero poner en valor y mostrar uno de esos vídeos que con tanto amor me mandaban. Gracias Marta, Bartolo y a mi gente para siempre de la coral del Villamarta", incide el pregonero del Carnaval de Chipiona, Manuel Martínez, todavía en una nube.