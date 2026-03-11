Tradicional suelta de vacas y encierro infantil en este pequeño pueblo ubicado a media hora de Jerez

Durante gran parte de su historia, San José del Valle dependió administrativamente de Jerez hasta 1995, año en el que consiguió su independencia municipal, convirtiéndose oficialmente en el municipio más joven de la provincia de Cádiz. Ahora tan solo lo separan de la ciudad jerezana media hora en coche, nada que impida disfrutar de las alternativas de ocio de forma recíproca.

Mes tras mes, el municipio de San José del Valle sorprende con una amplia programación cultural, con actividades dirigidas al público de todas las edades. En la programación del presente mes figura un día especial para todos su vecinos y vecinas. El 19 de marzo, Día del Padre, coincide con la festividad del patrón del pueblo vallense, San José. Con la intención de rendirle homenaje, ya se ha convertido en tradición celebrar una cita que atrae a un elevado número de visitante de localidades vecinas.

Se trata de la tradicional Suelta de Vacas y el Encierro Infantil en honor a San José. Ambos tendrán lugar el jueves 19 de marzo, en la céntrica calle Botica.

16:00 h – Encierro infantil

16:30 h – Suelta de vacas

La suelta de vacas en San José del Valle era uno de los actos más esperados por los vecinos. En 1989 dejó de celebrarse esta fiesta. En 2019, tres décadas después, el Ayuntamiento vallense recuperó esta tradición convirtiéndose en una de las señas de identidad de la localidad en el día de la fiesta del patrón. Con esta propuesta se persigue compartir una tarde de tradición, emoción y convivencia para vecinos y visitantes, un año más.

Otros festejos

San José del Valle ha celebrado con gran éxito el Carnaval de 2026 y un evento de gran envergadura como ha sido la II Feria de Gastro Ganadera este mes de marzo. Estos días ultima los preparativos de la festividad de San José, su patrón y continuará con el aniversario del Día de la Independencia el próximo 27 de abril. El pueblo entero se viste de largo para celebrar el día de su patrona, María Auxiliadora el 24 de mayo, y ese mismo mes concluirá con la Feria.

