Ya están a la venta lo tiques para disfrutar de la Cabalgata del Carnaval de Chipiona desde un asiento

Después de un fin de semana histórico para el chipionero con la celebración del pregón, la coronación de la Piconera y numerosos eventos gastronómicos, la fiesta continúa. Este miércoles, 18 de febrero, arranca la venta los tiques de las sillas y asientos en gradas para disfrutar de uno de los grandes momentos de esta Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, la Cabalgata del Carnaval de Chipiona.

Cualquiera puede adquirir los vales de las sillas y asientos en la Plaza de Abastos. Su venta se prolongará durante toda la semana hasta el sábado 21.

La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, departamento que dirige Francisco Javier Query, ha detallado que los horarios serán los siguientes:

el miércoles 18 y el jueves 19 de 9:30 a 14:00 horas

el viernes 20 y el sábado 21 de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Este año, la cabalgata del Carnaval de Chipiona tendrá lugar el domingo 22 de febrero y pondrá el broche final a la popular fiesta. En esta ocasión la celebración del evento, que comenzará a las 14:30 horas, vuelve a desarrollarse en la avenida de Sevilla.

El evento cuenta este año con la participación de un total de catorce agrupaciones y un individual, aunque una de las agrupaciones no entra en concurso. Seis grupos son de hasta 50 componentes y siete llevan 50 componentes o más.