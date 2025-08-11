Victoria Federica, Rocío Laffón, Tomás Páramo y María de Jaime un año más: "Una visita a Sanlúcar sin la que no sabemos empezar el verano"

El sur del sur se siente de forma muy especial y en periodo estival alcanza su culmen. De ahí que, la alta sociedad, los creadores de contenido y todas aquellas personas que se lo pueden permitir gozan de tiempo de calidad en la provincia de Cádiz. Año tras año contemplamos un desfile de caras conocidas por la costa gaditana, aunque lo mejor de todo es saber que repiten.

Este es el caso de Victoria Federica de Marichalar. La ex concursante y finalista del programa televisivo El Desafío e influencer, que acumula más de 371 mil seguidores en Instagram, se deja caer en tierras sanluqueñas desde hace años y no sólo en verano. A finales de julio, la pudimos ver en la localidad de la costa noroeste con su inseparable amiga Rocío Laffón y los también influencers Tomás Páramo y María de Jaime con los hijos de ambos.

Victoria Federica de Marichalar en Sanlúcar este verano 2025.

En el perfil de Instagram de Páramo, autor de ‘Si supieras quién soy’ y ‘Botas de colores para días de lluvia’ encontramos imágenes de lo más entrañables con su mujer e hijos, así como con Victoria Federica y Luffón. “En Cádiz, pasando por Sanlúcar de Barrameda. Ahí empieza el verano”, posteaba el madrileño. En una de ellas, se ve a la esposa de Páramo, María de Jaime (597 mil seguidores en Instagram), junto a Luffón en un restaurante de Bajo de Guía.

Rocío Laffón y María de Jaime, en un conocido restaurante de Sanlúcar.

De Jaime también ha publicado varias imágenes acompañadas de estas palabras: "Una visita a Sanlúcar sin la que no sabemos empezar el verano". Obviamente, este destino resulta perfecto para compartir con quienes amas. Además, el influencer madrileño que acumula 426 seguidores en Instagram, estuvo en El Puerto de Santa María y en Tarifa.

Tomás Páramo, en Sanlúcar.

Ellos no son los únicos enamorados de la provincia de Cádiz, Tana Rivera o Rocío Osorno no se han podido resistir este verano a su encanto. Osorno, influencer sevillana, posee una casa en Vistahermosa, en El Puerto de Santa María, donde se refugia con familia y amigos en diferentes ocasiones. Hace unos días disfrutó en Chipiona de una gran comida en un Chiringuito de las Tres Piedras.