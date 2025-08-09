Ni los langostinos ni sus playas, el gran tesoro que alberga Sanlúcar es este: "El más importante de Europa"

Año tras año, Sanlúcar de Barrameda se supera. Elegido capital gastronómica en 2022, considerado uno de los mejores destinos para jubilarse del mundo, según la revista estadounidense US News & World Report, epicentro deportivo del verano con la celebración de sus famosas Carreras de Caballos que tienen lugar en las oníricas playas sanluqueñas; municipio donde nace la Manzanilla y se captura el langostino de cola azul y denominación de origen, escenario de conciertos estivales únicos como los del Barco de la Pepa, o los que organizan en algunas bodegas... Todo esto y muchos más se pueden considerar verdaderos tesoros de Sanlúcar.

Sin embargo, desde hace siglos, esta población alberga una auténtica fortuna. Aunque, a decir verdad, pertenece a manos privadas. Se trata del Archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia.

El Archivo está constituido por 6314 unidades de instalación con alrededor de 6 millones de documentos. Este volumen y la calidad de los documentos custodiados lo convierten en el más importante de los archivos privados conservados en Andalucía, el más importante de Europa y, sin duda, uno de los mejores del mundo.

En la actualidad, el Archivo Ducal de Medina Sidonia forma parte del patrimonio cultural de la Fundación Casa de Medina Sidonia, creada el 16 de Noviembre de 1990. La fundación comprende un centro de investigación donde se conserva la documentación que se ha ido formando desde la Edad Media, a partir de la documentación que generaron las administraciones de las diversas Casas nobiliarias al gobernar los numerosos señoríos, ducados.

Archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia, en el interior del palacio, en Sanlúcar.

Estos se hallan en el Palacio Casa de Medina Sidonia, residencia oficial de los Duques desde 1517. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1978. En la actualidad y por deseo de doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, XXI duquesa de Medina Sidonia, forma parte del patrimonio histórico artístico de la Fundación Casa de Medina Sidonia.

Palacio Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar.

En la actualidad, la Fundación Casa de Medina Sidonia tiene abiertos diversos proyectos de conservación y difusión de sus secciones, que comprenden confección de nuevas bases de datos del fondo Medina Sidonia y del fondo de los Vélez de los fondos digitalizados, para ser puesto a disposición de los investigadores.