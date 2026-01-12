Vinoteca jerezana, uno de los tabancos con esencia más antiguos de Jerez: “De categoría”

Hace un lustro, ocupaba el puesto octavo de los bares más antiguos de Jerez. Rafael Ramírez el mismo dueño del quiosco de prensa vecino lo puso en funcionamiento en 1947. “Un tabanco de los de antes” asegura Antonio Virgil en una reseña de hace unos años.

Se trata de Vinoteca Jerezana ‘La Bodeguita’, en calle Arcos. Sin duda, es una prueba más de que en Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, cualquier rincón aguarda un establecimiento hostelero con encanto. El creador de contenido y fooder, @davizgastro lo define como un “sitio humilde, tranquilo, sin grandes ínfulas, de los que no tienen mucha fama pero que es una parada en el camino que bien merece estar en cualquier ruta por Jerez de la Frontera”.

En este tabanco los parroquianos, turistas y ‘vin curiosos’ hallan vinos de Jerez directos de la bodega La Constancia. Lo toman allí mismo o lo adquieren a granel o embotellado. Fino, oloroso, cream, amontillado, palo cortado y vermut artesano, además de un excelente vinagre de Jerez. En cuanto al espectáculo flamenco, cabe señalar su ausencia, salvo cuando se arranca alguno de los presentes.

Vinoteca Jerezana 'La Bodeguita', en Jerez.

Su personal atiende con una grata sonrisa y gran entusiasmo a todos sus clientes, sean o no de origen jerezano.

En cuanto a las tapas con las que acompañar sus buenos jereces destacan, entre las calientes, el menudo, la carrillada, las albóndigas con tomate. Por supuesto, no faltan los montaditos de chorizo, el piripi, de lomo y queso o el campero. “El chicharrón es el mejor que he probado en toda la ciudad”, afirma Daviz. Sin embargo, el rico manjar que enamora a todo el que va por Vinoteca Jerezana es el pastel de carne, un plato poco visto en la ciudad: masa filo, una carne bien especiada que le acompañaba un huevo duro, “de categoría”.

Pastel de carne de Vinoteca Jerezana, en calle Arcos (Jerez).

En el caso de Daviz, no pudo irse de allí, dice, sin probar su mojama con un chorrito de aceite y almendras: “Pocos mejores maridajes hay para un fino”, concluye.