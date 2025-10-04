Dónde vivir tu propia Oktoberfest en Jerez: las mejores cervecerías para brindar sin salir de la ciudad

Cuando pensamos en Jerez, lo primero que nos viene a la mente es el vino que ha conquistado paladares en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años la ciudad también ha vivido una auténtica revolución cervecera. Desde bares especializados en cerveza artesanal hasta locales que importan auténticas joyas de Bélgica, Alemania o los Países Bajos, Jerez se ha convertido en un destino sorprendente para quienes buscan una buena pinta. Si quieres sentir el espíritu de la Oktoberfest sin salir de la ciudad, aquí te dejamos las mejores cervecerías para alzar tu jarra.

Los Dos Deditos: la vuelta al mundo en cada pinta

Situada en la céntrica calle Pozuelo, Los Dos Deditos se ha consolidado como la cervecería internacional por excelencia de Jerez. Su carta es un viaje de sabores: desde las belgas Chimay y Leffe, conocidas por su intensidad y tradición monástica, hasta las trapenses neerlandesas, que conservan toda la autenticidad de siglos de elaboración.

La Trappe es una de las cervezas de importación que tienen en Los Dos Deditos / M.G.

Pero no solo de cerveza vive este templo. El ambiente es otro de sus grandes atractivos: pantallas para seguir tus deportes favoritos, mesas que invitan a las tertulias eternas y un horario amplio que abarca desde el martes hasta el domingo. Aquí, cada visita es una oportunidad de probar algo nuevo y, de paso, conocer a otros apasionados de la cerveza.

Si lo que buscas es variedad, autenticidad y un lugar donde la cerveza sea protagonista absoluta, Los Dos Deditos es parada obligatoria.

La Frontera de Jerez: cerveza para todos los gustos

En el corazón del casco histórico, en la calle Angostillo de San Dionisio, encontramos La Frontera de Jerez, un local que ha sabido ganarse un público fiel gracias a su cercanía y diversidad de opciones.

Aquí no importa si eres un experto en cervezas o si simplemente te apetece refrescarte: la carta incluye tanto tiradores como botellines, con precios ajustados y una gran variedad de estilos. Lo más interesante es su apuesta por ofrecer también cervezas sin alcohol o 0,0, lo que convierte este sitio en un paraíso para quienes no consumen alcohol pero no quieren renunciar al sabor auténtico.

La Stella Artois está en la carta de La Frontera de Jerez / M.G.

Entre sus recomendaciones brillan nombres como La Chouffe, belga con un toque afrutado y especiado, o la clásica Franziskaner, una de las cervezas de trigo alemanas más reconocidas. Además, el equipo del local se preocupa por aconsejar al cliente según sus preferencias, lo que convierte cada visita en una experiencia personalizada.

Su horario variado, con servicio tanto al mediodía como en horario nocturno durante el fin de semana, lo hace perfecto tanto para una caña rápida como para una salida con amigos.

Birrópolis Craft Beers & Local Wines: el reino de la cerveza artesanal

Si lo tuyo es descubrir nuevas propuestas, Birrópolis, en la calle Remedios, es el sitio que estabas buscando. Considerada por muchos como la mejor cervecería de Jerez, este local apuesta decididamente por la cultura craft.

Aquí la experiencia comienza en los grifos: cuentan con 12 líneas de cerveza en constante rotación, lo que garantiza que siempre haya algo nuevo por probar. Desde lagers ligeras a solo 2€ hasta cervezas más complejas, cada visita es una sorpresa. Para los más curiosos, es una oportunidad de catar estilos que van desde IPA intensas hasta stouts cremosas o sour ácidas.

En Birrópolis cuentan con 12 líneas de cerveza en constante rotación / M.G.

Pero no solo hay cerveza: Birrópolis también rinde homenaje a la tierra con una cuidada selección de vinos locales y acompaña la bebida con un menú de montaditos y tapas pensadas para compartir. Su horario amplio, que incluye apertura a mediodía y por la noche, lo convierte en un punto de encuentro para quienes quieren disfrutar sin prisas.

El ambiente es joven, dinámico y cosmopolita, un reflejo de lo que significa la cultura craft: comunidad, descubrimiento y pasión por el producto.

Si eres de los que disfruta experimentando con nuevos sabores, te recomendamos organizar una pequeña ruta y visitar los tres. Porque sí, Jerez seguirá siendo la capital del vino, pero también ha demostrado que la cerveza aquí se celebra con la misma pasión. Así que ya sabes: prepara tu jarra, reúne a tus amigos y brinda por la vida en cualquiera de estos templos cerveceros.