¡Que ruede el balón!: Bares dónde jugar al futbolín en Jerez

El futbolín es uno de los juegos de bar más queridos por todos

En Jerez de la Frontera, entre vinos, flamenco y vida nocturna, todavía hay espacio para un clásico del ocio: el futbolín. Este juego de mesa, con su bola de plástico y sus barras giratorias, ha acompañado a generaciones enteras en bares. Aunque las videoconsolas y los móviles dominan hoy el tiempo libre, hay lugares donde jugar al futbolín en Jerez sigue siendo una experiencia que combina nostalgia y una competencia amistosa... o que a veces no lo es tanto. Si buscas un plan diferente para salir con amigos, estos tres locales son imprescindibles.

Don Pepon: un local recreativo con diferentes propuestas

Situado en la calle Arcos, Don Pepon es un bar que combina todo lo necesario para pasar una noche completa: música, cervezas, dardos, mesas de billar y, por supuesto, futbolín. Además, ofrece una carta de cócteles a muy buen precio y una selección de tapas y montaditos, entre los que destaca el famoso montadito de pringa casero, ideal para acompañar una partida de futbolín.

En cuanto al horario, Don Pepon abre los miércoles y jueves de 20:00 a 2:30, los viernes y sábados de 20:00 a 3:00 y los domingos de 19:00 a 1:00, ofreciendo varias opciones para disfrutar de su ambiente y de sus partidas de futbolín durante la semana y el fin de semana.

Don Pepon ofrece muchas actividades para realizar en su bar. Una de ellas es el futbolín / M.G.

La Librería Rock Bar: futbolín y música en vivo

Para los amantes de la música y la cultura rock, La Librería Rock Bar, situada en la calle Francos, es un punto de encuentro obligado. Este bar combina la pasión por la música con el ocio clásico de bar, incluyendo una mesa de futbolín que se convierte en protagonista durante la noche.

La Librería ofrece una carta de infinidad de cervezas, que incluye artesanas, importación y las de toda la vida, perfecta para acompañar una partida o disfrutar mientras escuchas buena música. El ambiente es alternativo, ideal tanto para jóvenes como para veteranos, haciendo que sea un punto de conexión entre generaciones.

En cuanto al horario, abre los viernes y sábados de 20:00 a 3:00, los domingos, lunes, martes y miércoles de 20:00 a 1:30, y los jueves de 20:00 a 2:00, ofreciendo opciones para disfrutar del futbolín y la música durante toda la semana.

El futbolín de La Libreria es de competición / M.G.

Algarabía Café & Copas: la diversión sobre el campo de fútbol

Situado en la calle Algarve, Algarabía Café & Copas es un local donde el futbolín sigue siendo uno de los principales atractivos. El bar combina café, copas y ocio nocturno, y su mesa de futbolín se utiliza continuamente, animando la noche y fomentando la interacción entre los clientes.

Algarabía se caracteriza por su ambiente juvenil y canalla, ideal para quienes buscan un local diferente. Su horario permite disfrutar del ocio de tarde y noche: los viernes y sábados abre de 16:00 a 3:00, y de lunes a jueves de 19:00 a 2:00, ofreciendo múltiples opciones para partidas de futbolín o de dardos y socializar en cualquier momento.

El local combina la diversión del juego con música, café y copas, creando un espacio versátil donde cada visita se adapta al plan que busques, desde una tarde relajada hasta una noche animada.

El futbolín es el epicentro del Algarabía / M.G.

Si quieres disfrutar de una tarde o noche diferente, rodeado de amigos, risas y competencia amistosa, estos bares son la mejor opción para jugar al futbolín en Jerez. Así que reúne a tu grupo, coge unas monedas y deja que ruede el balón: la diversión está garantizada.