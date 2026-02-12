White Fever Flamenca reúne en Jerez a más de 20 marcas de moda flamenca y complementos este fin de semana

Una sesión de fotos de Flamenca By Poppy, una de las marcas sevillanas que participarán en el evento.

Todavía no se ha producido el cambio de hora de la primavera, pero en la cabeza de muchos y muchas ronda una de las fiestas del año: la Feria del Caballo 2026. Las enamoradas de la moda flamenca seguro que ya hilvanan ideas para lucir el traje de gitana con la ilusión y la alegría de cada edición. Las enamoradas de la moda flamenca tienen una nueva cita imperdible: la primera edición de White Fever Flamenca, los días 14 y 15 de febrero, en el Hotel Sherry Park.

Este evento con sello propio es impulsado por La Cayetana Market y nace con la intención de erigirse como un referente dentro del calendario de moda flamenca y que aspira a marcar un antes y un después en el sector. La Cayetana Market, formada por dos jerezanas, Cristina y Natalia, se dedica a la organización de mercados en la provincia de Cádiz, con el objetivo de ofrecer una plataforma a pequeños negocios y emprendedores emergentes, un espacio accesible y visible donde puedan exponer sus productos, conectar con nuevos clientes y darse a conocer.

La cita reunirá a más de 20 marcas de moda flamenca y complementos, con presencia destacada de diseñadores consolidados de Jerez y firmas de moda flamenca y completemos artesanales procedentes de Sevilla y Málaga, creando un punto de encuentro entre tradición, creatividad y nuevas tendencias del sector.

Cartel de la primera edición de White Fever Flamenca, en Jerez.

La programación de White Fever Flamenca contempla, además, desfiles, música en directo y un market gratuito.

Desfiles de moda flamenca

Uno de los grandes atractivos del evento serán los desfiles de moda flamenca, que se celebrarán el sábado 14 de febrero y contarán con la música en directo de la Agrupación Musical de San Juan de Jerez, fusionando la estética flamenca con los sones característicos de la Semana Santa.

A las 18:00 horas abrirá el desfile Amada Vera Atelier, diseñadora jerezana.

A las 18:45 horas será el turno de Sin Lunaritos, firma sevillana especializada en moda rociera, que presentará su nueva colección.

A las 19:15 horas será el turno de MINAE by 23joyas.

A las 19:45 horas, la pasarela se cerrará con el desfile de LAS·2·PERLAS.

El acceso a los desfiles tendrá un precio simbólico, cuya recaudación se destinará a la Agrupación Musical de San Juan de Jerez y a la Hermandad de Bondad y Misericordia, ambas presentes también durante el evento.

Cartel fundación hogar San Juan.

Market de moda flamenca

White Fever Flamenca 2026 organiza, además, un market flamenco de acceso gratuito. Entre las marcas participantes figuran Miriam Sanguino, Alberto González Atelier, Plata Jerez, Paloma Mantones, Cielo de Farolillos, Flamenca by Poppy, Como Albero, By Conchita, Abril Atelier, Mayahuel Spain, Auxiliadora Gallego, Malena Parrilla, Oliver, MINAE by 23joyas, Maluz y Handmademavycollection además de Amada Vera Atelier y Sin Lunaritos, entre otras.

Este market incluirá una degustación a cargo de Bodegas Entrechuelos de Miguel Domecq, sumando un valor añadido a la experiencia del público. La ambientación correrá a cargo de Floristería Bacco Arte Floral, que transformará el espacio con una decoración cuidada y acorde con la esencia flamenca.

En esta primera edición, White Fever Flamenca se presenta como un nuevo escaparate para la moda flamenca, el talento andaluz y la cultura local, reforzando el papel clave de Jerez para del sector.