La XVIII Semana Gastronómica del Atún en Barbate 2026 lleva la firma de un artista de Jerez

Más de diez días de cocina y ambiente marinero situarán a Barbate en el centro del calendario gastronómico de primavera con la celebración de la XVIII Semana Gastronómica del Atún, una cita ya consolidada para disfrutar del atún rojo salvaje de almadraba a través de propuestas culinarias y actividades para todos los públicos. El autor de la imagen de este evento, uno de los más esperados del año en la provincia de Cádiz, es ni más ni menos que de Jerez: Fernando Quirós, conocido cariñosamente como 'El pintor de los atunes'. El artista jerezano también es el autor de los premios de esta edición.

Todo lo relacionado con el merchandising y la cartelería correspondiente al evento que empapelará todos los rincones en vísperas de su celebración estarán inspirados en el cartel de Quirós. Y no sólo eso. En la recién finalizada edición de Fitur, fue presentada, además, la nueva imagen promocional de Barbate, inspirada en la obra del artista Fernando Quirós y acompañada del vídeo 'Barbate, siempre', una cinta pone en valor la identidad y el orgullo barbateño.

la XVIII Semana Gastronómica del Atún. / Fernando Quirós

La cita gastronómica más esperada

El evento se desarrollará del 22 de abril al 3 de mayo de 2026, con la Ruta del Atún activa durante todo el periodo en los bares y restaurantes participantes. Además, la Feria del Atún tendrá lugar del 29 de abril al 3 de mayo, en el recinto ubicado frente al puerto de La Albufera y en distintos puntos del municipio, con una programación que incluye ronqueos, showcookings, concursos, conciertos y actividades culturales, turísticas, culinarias y medioambientales.

La Ruta del Atún se inaugurará el 22 de abril y contará con un sistema de participación para el público mediante tapaporte, con premios tanto para establecimientos como para quienes lo completen. Una oportunidad perfecta para planificar una escapada a la costa de la Janda, descubrir la cocina barbateña y vivir Barbate desde su esencia: mar, tradición y sabor.

Fernando Quirós, a fondo

La pintura no llamaba su atención de niño. Fue poco antes del inicio de la pandemia cuando se reconcilió con los pinceles y durante el confinamiento se consolidó en el mundo artístico. Entonces, se levantaba y se acostaba pintando y desde aquel periodo catártico los atunes lo inundaron todo. Su marca fue creciendo y los atunes también pasaron a la ropa. "Hice una camiseta para mí y mi entorno con el dibujo de mi atún. Lo puse en redes y me lo pidieron. Después diseñé sudaderas. Una amiga, que va en silla de ruedas, me pidió una de un atún con silla. Lo dibujé simulando la silla de mi amiga y le encantó", afirmaba en una entrevista concedida a Diario de Jerez. En la actualidad, su obra y, en concreto, sus coloridos y alegres atunes representan a Barbate, uno de los municipios de la provincia de Cádiz en el que el atún es fundamental en su tradición, gastronomía y actividad económica.