El Flamenco Festival se despide de Nueva York por "falta de apoyos institucionales estables"

Con la recién finalizada XX edición de Flamenco Festival, la organización cierra una etapa en Nueva York ante la falta de apoyo institucional estable y ante la reducción en un 84% del apoyo de este por parte de las mismas, no permitiendo mantener esta cita de gran formato con el flamenco en el epicentro mundial de la cultura.

En los últimos 20 años, Flamenco Festival ha ofrecido en Nueva York y otras ciudades un total de 702 representaciones, presentado a 144 compañías distintas en más de 90 espacios de Estados Unidos, de la mano de todos los grandes nombres del flamenco de las dos últimas décadas, abriéndoles también así a estos y al flamenco nuevos mercados y espacios.

Por Flamenco Festival han pasado figuras en lo más alto de sus carreras como Sara Baras, Eva Yerbabuena, Estrella Morente, Carmen Linares, Tomatito, María Pagés, Manuela Carrasco, Israel Galván, Carmen Cortés, Rocío Molina, Olga Pericet, Rocío Márquez, Rosalía o Rafaela Carrasco, y genios que ya no están entre nosotros, como Paco de Lucía o Enrique Morente, además de los artistas que han puesto el broche de oro a sus 20 años de existencia, que han sido Miguel Poveda, Manuel Liñán, Mercedes Ruiz, Eduardo Guerrero, María Moreno, María Terremoto o Santiago Lara, entre otros.

El 20 aniversario de la cita americana ha sido posible, en especial, gracias a dos apoyos extraordinarios: el recibido por el King Juan Carlos I of Spain Center de NYU con motivo de las actividades del XXV Aniversario, y el Instituto Cervantes, por la celebración del Congreso Mundial de Flamenco, que con motivo de estas efemérides han incrementado de forma excepcional su apoyo al Festival.

Aún así, Flamenco Festival celebra el haber podido llevar a cabo su edición número 20, tras el aplazamiento de hace dos años, justo en los días en los que se desató la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. En palabras del director de la cita, Miguel Marín, "tras tanto tiempo trabajando para mantener el calendario diseñado en 2020, la cita de este 2022 ha sido una preciosa forma de cerrar el círculo y de no dejar esa celebración inacabada, con lo cual ha sido muy emocionante para todos nosotros volver hasta Nueva York, y en especial, el reencuentro con el público".

Precisamente, refiriéndose al calor que este público americano desprende, Marín ha resaltado en este balance de la edición vivida que "América sigue esperando que el flamenco español y andaluz vuelva a la Gran Manzana cada año. El flamenco ha calado hondo en el corazón del público tal y como ha demostrado con esa larguísima ovación con la que han acogido las 2200 personas congregadas cada día en el New York City Center. Espero que este terreno ya abonado no se pierda y sirva para que el flamenco siga presente en la Gran Manzana aunque el Festival no continúe”.

Con todo esto, el Festival hace un balance positivo de la edición, ya que gran parte de las citas han tenido el 100% de ocupación, sumando en los doce espectáculos celebrados en Nueva York, Miami y Los Ángeles una asistencia de más de 10.000 personas, volviendo a hacer posible el enorme impacto que ha tenido cada año el flamenco en Nueva York, con un Festival de tan grandes dimensiones y en los teatros más importantes de cada ciudad. Precisamente en 2001, Flamenco Festival nació con la premisa de tener un gran impacto en la ciudad de Nueva York, combinando en sus principales escenarios a figuras ya consagradas del flamenco con artistas no conocidos entonces entre el público americano.

Ahora, la organización continuará llevando el flamenco hasta la Gran Manzana, pero abandonando este gran formato del Festival y la misión con la que se fundó, que no era más que la de dar a conocer el trabajo de artistas flamencos en los EEUU, algo imposible de seguir manteniendo sin una financiación estable por parte de las instituciones, y en especial sin un compromiso firme y a largo plazo por parte de estas.

En sintonía a esas citas que se podrán realizar en próximos años o residencias, y siguiendo la senda In Progress iniciada desde febrero en Torrox, con artistas como Rocío Márquez o Ana Morales, destaca uno de los nuevos proyectos de Flamenco Festival que pretende unir anualmente a artistas norteamericanos con primeras espadas del flamenco español. Ello se ha materializado con un primer encuentro vivido ya en esta edición de 2022, entre la joven cantaora jerezana María Terremoto y el antiguo saxofonista de los Rolling Stones, Tim Ries, lo que ha permitido a la artista cumplir una aspiración personal, de fundir su voz flamenca con otros estilos como el soul, el blues o el jazz, al amparo de Flamenco Festival.