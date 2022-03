El 'Flamenco Festival Nueva York' celebra su XX edición del 6 al 25 de abril

Del 6 al 25 de abril, 'Flamenco Festival Nueva York' por fin puede llevar a cabo su esperado 20 aniversario en tierras norteamericanas, ya que esta celebración, programada inicialmente hace dos años, tuvo que ser pospuesta por el estallido de la pandemia en marzo de 2020.

Se vivirá así un especial regreso a Nueva York como sede principal de Estados Unidos, que supone el desembarco de artistas de primer nivel en la Gran Manzana, figuras del flamenco español contemporáneo que han ampliado los horizontes de este arte y derribado sus fronteras, cuestionando sus límites y logrando trascender la tradición, la ortodoxia y los estereotipos, como Miguel Poveda, Manuel Liñán, Mercedes Ruiz, Eduardo Guerrero, María Moreno, María Terremoto o Santiago Lara, David Carpio, Francisco Vinuesa, Irene la Chiqui, Adolfo Herrera y Leslie Cartaya. en diferentes espacios de la ciudad y con una programación que llegará también a Miami y Los Ángeles.

Flamenco Festival es la fusión de los artistas más excepcionales del flamenco actual, mostrando en ellos la diversidad de miradas, lenguajes y formas de entender un arte universal, con una representación tanto del flamenco más tradicional, como de algunos de los artistas más innovadores, dando así cabida a vanguardia y conocimiento a través de diversas generaciones.

Hasta la fecha, Flamenco Festival ha ofrecido 696 representaciones y presentado 137 compañías en 90 espacios de todo el mundo, de la mano de todos los grandes nombres del flamenco de los últimos 20 años: figuras en lo más alto de sus carreras como Sara Baras, Miguel Poveda, Eva Yerbabuena, Estrella Morente, Carmen Linares, Tomatito, María Pagés, Manuela Carrasco, Israel Galván, Carmen Cortés, Rocío Molina, Olga Pericet, Rocío Márquez, Rosalía o Rafaela Carrasco, y genios que ya no están entre nosotros, como Paco de Lucía o Enrique Morente.

La importancia del flamenco, y concretamente de Flamenco Festival, como una de las mayores muestras de artes escénicas españolas fuera de nuestras fronteras, queda patente con sus más de 20 ediciones, siendo, además, uno de los más destacados encuentros flamencos que tienen lugar en la programación cultural de Estados Unidos.

Una programación para hacer vibrar al público norteamericano

Miguel Poveda será el encargado de dar el pistoletazo inicial de la programación de Flamenco Festival en las jornadas de los días 7 y 8 de abril, con dos conciertos programados en el Teatro Skirball Center de Manhattan: dos recitales para marcar en rojo en base a la trayectoria y el aplauso que provoca el cantaor barcelonés. Toda una figura icónica del flamenco contemporáneo. Cualquier actuación a su cargo es un acontecimiento de tradición y maestría, de talante y evolución. Además, en esta ocasión y de la mano de Flamenco Festival, es la primera vez que Poveda actuará en Nueva York con un espectáculo propio.

Un día antes, el 6 de abril, el Centro Rey Juan Carlos I de NYU acogerá un encuentro con el propio Miguel Poveda, para profesores y estudiantes y que podrá vivirse, en vivo, a través del perfil de Facebook del espacio. Esta cita se encontrará conducida por Pepa Anastasio, profesora de Literatura y Estudios Culturales de la Universidad de Hofstra, lugar donde imparte cursos sobre literatura, género y estudios culturales en el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances, el programa de Estudios Latinoamericanos y Caribeños y el programa de Estudios LGBTQ+. Destaca su investigación, la cual se centra en las prácticas culturales en España, con especial atención a las prácticas musicales populares de los siglos XX y XXI.

Flamenco Festival también regresa al New York City Center con la compañía de Manuel Liñán representando ¡VIVA! con el que ha cosechado elogios internacionales por su espectacularidad y la sinceridad con la que desafía las reglas del flamenco tradicional: un espectáculo rompedor que se concibe como una expresión jubilosa del baile flamenco, donde lo femenino es abrazado por el cuerpo masculino y los roles de género se rompen, exponiendo nuevas formas dramáticas, que podrá disfrutarse en la jornada del 22 de abril, siendo esta una cita que cuenta con la colaboración del Instituto Cervantes.

También en el New York City Center se celebrará la ya arraigada Gala Flamenca, en las jornadas de los días 23 y 24 de abril: una gran muestra de la variedad y vitalidad del baile flamenco, que ha sido durante mucho tiempo la pieza central de este festival. La Gala de este año cuenta con Mercedes Ruiz, elogiada por su “verdad y virtuosismo dominantes” (Financial Times, Reino Unido), Eduardo Guerrero, conocido por sus “solos maravillosamente excéntricos” (The New York Times), y María Moreno, cuya actuación rinde homenaje al estilo tradicional de Cádiz.

A estos artistas excepcionales se unen músicos reputados de la talla del guitarrista Santiago Lara o la joven cantaora jerezana María Terremoto, la artista más joven en recibir el Premio Giraldillo para Artistas Noveles en la Bienal de Flamenco de Sevilla. La diversidad de estilos y enfoques, uno de los pilares de la edición 2022 de Flamenco Festival Nueva York, caracterizan esta propuesta, en la que participan grandes referentes de la danza flamenca acompañados por una joven revelación, como es María Terremoto. Además de esta cita, Santiago Lara y Maria Terremoto ofrecerán un recital íntimo en el Instituto Cervantes un día después, el lunes 25 de abril, como colofón final.

El Instituto Cervantes y Flamenco Festival

La programación 2022 de Flamenco Festival Nueva York persigue ofrecer al público estadounidense una muestra de la situación que vive el flamenco actualmente, destacando como denominadores comunes a todas las propuestas la diversidad de formas de expresión y el mestizaje, en una programación que se complementa con ciclos de conferencias en las sedes del Instituto Cervantes de Chicago y Nueva York, a través de unas jornadas que trabajarán por visibilizar la riqueza de formas expresivas de este rico patrimonio, tanto en sus vertientes musical como dancística, y resaltando la gran capacidad de diálogo y encuentro con otros lenguajes musicales y dancísticos.

El flamenco con perspectiva queer será uno de los objetos de debate, con un encuentro con el bailaor y coreógrafo granadino Manuel Liñán, que podrá disfrutarse el día 20 de abril en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, y que versará sobre el espectáculo que exhibirá dos días más tarde en el New York City Center. Además de ello, el 21 de abril será el turno de la conferencia que impartirá Teo Sánchez, también en el Instituto Cervantes, bajo el título de 'Flamenco mezclas y remezclas (una secuencia de reacciones)'.

Estas serán dos de las diversas actividades que se incluyen no solamente dentro de la programación 2022 de Flamenco Festival Nueva York, sino a la par dentro del Congreso Mundial de Flamenco que organiza el Instituto Cervantes, con motivo del 30 aniversario de su creación, apostando por la visualización del flamenco como un arte mestizo, un arte de encuentro, de frontera, un espacio donde tienen cabida el feminismo, o los movimientos LGTBI+, temáticas que empiezan a manifestarse desde hace ya algunos años en las creaciones flamencas. Además, de manera simultánea a la estancia de algunos de los artistas en Estados Unidos, y ante la extensión de este Congreso Mundial de Flamenco del Instituto Cervantes hasta Chicago, actuarán también en dicha ciudad bajo el amparo de la institución.

Un abril flamenco más allá de Nueva York

Nueva York es la gran sede en tierras estadounidenses pero Flamenco Festival, en busca de acercar el flamenco al mayor público posible, llegará un año más a otras ciudades de EE. UU, concretamente, hasta Miami y Los Ángeles.

Precisamente en Miami arrancará su programación el día 10 de abril, de la mano de Miguel Poveda, para seguir con la “Gala Flamenca” el día 21, y la representación de “¡VIVA!” de Manuel Liñán el 22 de abril, teniendo lugar en Adrienne Arsht Center: el complejo teatral de artes escénicas dedicado a ópera, ballet y conciertos más importante de la ciudad.

Continuando con la apuesta de Flamenco Festival por las residencias y laboratorios creativos iniciada hace más de una década, entre los días 16 y 20 de abril, el guitarrista Santiago Lara participará en una residencia en Koubek Center de Miami, junto al batería venezolano Adolfo Herrera, con cinco nominaciones a los Grammy Awards, y la cantante cubana Leslie Cartaya en un encuentro que promueve el diálogo, la creación, la cultura y las tradiciones de los países iberoamericanos. También en el Koubek Center de Miami, David Carpio, Francisco Vinuesa e Irene Lozano sorprenderán con “Flamenco Sound Series” en la tarde del 24 de abril.

En esta línea de residencias y laboratorios, es de destacar el apoyo y apuesta de Flamenco Festival por la creación, a través de su programa In Progress, que iniciado en 2012 ha acogido ya 18 proyectos en colaboración con centros de referencia mundial como el Sadler’s Wells, New York City Center, Jazz at Lincoln Center o Adrienne Arsht Center, y por el que han pasado artistas de la talla de Rocio Molina, Dorantes, Olga Pericet, Jesús Carmona, Joaquín de Luz o Esperanza Fernández.

Por último, Flamenco Festival Nueva York también llegará este abril hasta la costa oeste, con un concierto de Miguel Poveda, programado para el 13 de abril en Los Ángeles, en el histórico Wilshire Ebell Theatre.

La XX edición de Flamenco Festival Nueva York cuenta con el patrocinio y apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, King Juan Carlos I of Spain Center de NYU dentro de las actividades de su XXV Aniversario, el Instituto Cervantes como parte de su Congreso Mundial de Flamenco, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Acción Cultural Española.