Jesús Castilla emociona con su intervención en 'Tierra de Talento'

Tras proclamarse vencedor del Concurso de Cante 'Mayorga' de Plasencia, el isleño Jesús Castilla fue uno de los protagonistas del programa de Canal Sur Televisión 'Tierra de Talento'. No era la primera vez que el cantaor de San Fernando pisaba el escenario del Teatro Riberas del Guadaíra ya que, en la pasada edición, José Mercé lo propuso como aspirante de esta 6ª edición mientras acompañaba al cante a la bailaora Andrea Martín.

En esta edición ha regresado convertido en concursante y cantando por El Lebrijano el tema 'En el soto'. La actuación le ha valido las cinco estrellas y la unanimidad del jurado.

Antonio Canales que esta semana participa como miembro del jurado en sustitución de José Mercé le ha dicho que "llevar con esa altura el flamenco es para quitarse el sombrero".

Pasión Vega lo ha recordado nada más verlo por que ya le había escuchado en el Castillo de Santi Petri de Chiclana. "Tu eres un grande" le dijo la cantante malagueña a Jesús.

Mariola Cantarero comentó que "lo que más me ha sorprendido ha sido tu tesitura, tu voz es grande y ancha. Estoy encantada y me has maravillado".

Jesús tendrá que defender en desafíos repertorios de José Mercé en su próxima aparición en el programa de televisión.