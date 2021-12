Los reyes de la Navidad en España son Raya Real...y 'Así canta Jerez en Navidad'

A dos días de Nochebuena, Spotify, la compañía más grande de audio en streaming del mundo, ha echado un vistazo a cómo se preparan los usuarios para dar la bienvenida oficial a la Navidad. Si en el plano internacional tenemos a Mariah Carey como embajadora oficial de la Navidad, en España, los reyes son Raya Real. El grupo sevillano, famoso por sus villancicos flamencos, ha conseguido entrar en el 'Top 200' de artistas más escuchados en España, saltando nada menos que 210 puestos en una sola semana.

Asimismo, entre los álbumes más escuchados de Raya Real, destaca '2 Horas de Villancicos Flamencos', una recopilación de los temas más clásicos de Navidad que lleva más de 3 semanas en 'Top 25' de álbumes más escuchados en Spotify en España y continúa escalando posiciones. De hecho, el 24 de diciembre de 2020, el grupo ya marcó un récord con '2 Horas de Villancicos Flamencos' y con 'Villancicos flamencos: Los 25 mejores', convirtiéndose en dos de los álbumes más reproducidos en toda la historia de Spotify España. Y los nuevos rankings que Raya Real sigue escalando son una muestra de que, un año más, la Navidad con esencia flamenca vuelve a triunfar entre los usuarios de España.

Los mayores éxitos de Raya Real ya se pueden encontrar recopilados en la playlist de Spotify 'Villancicos Flamencos’. Y el próximo 23 de diciembre, la plataforma revelará en sus redes sociales una sorpresa especial junto con el grupo natural de Sevilla.

En segundo lugar, encontramos al grupo jerezano 'Así Canta Jerez en Navidad' que lidera Luis de Perikín con su 'Fiesta de Nochebuena', mientras que en el tercero se encuentra otro jerezano, José Mercé con

Las canciones de Navidad más escuchadas en España en 2021

Aunque el villancico de un artista español más escuchado desde el 1 de noviembre sea 'Ya es Navidad', de Raya Real, no cabe duda de que los españoles también tienen entre sus favoritos a clásicos en inglés de Mariah Carey, Wham! o Michael Bublé.

Así, la canción más reproducida de Navidad desde el 1 de noviembre es 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey; en segundo lugar se encuentra 'Last Christmas', de Wham!; en tercero 'Snowman', de Sia; en cuarta posición 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas', de Michael Bublé, y en quinto lugar 'Jingle Bell Rock', de Bobby Helms.

Las más escuchadas en el mundo en 2021

A nivel global, 'All I Want for Christmas Is You' es la favorita de los usuarios de todo el mundo un año más, un tema que ha alcanzado recientemente las 1.000 millones de reproducciones en Spotify. En segundo lugar, destaca el clásico 'Last Christmas' de Wham!; el tercer lugar lo ocupa 'It's Beginning to Look a Lot like Christmas', de Michael Bublé; en cuarto lugar se encuentra 'Jingle Bell Rock', de Bobby Helm, y la quinta posición la ocupa 'Rockin' Around The Christmas Tree', de Brenda Lee.