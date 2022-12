Ignacio Fajardo: "Hacen falta más sitios donde podamos expresarnos"

Del inagotable caudal cantaor de Jerez emerge con fuerza Ignacio Fajardo Carpio (Jerez, 1979). De él sólo hay que mirarle los dos primeros apellidos (porque detrás están los Moneo y algunos más) para comprobar que el flamenco está muy presente en su ADN. Aunque reconoce que el cante forma parte de su día a día "desde que era niño", la necesidad y el hecho de ser padre de familia le han obligado a tenerlo en segundo plano hasta hace bien poco.

Quedamos con él en uno de los rincones más emblemáticos de Jerez, la casa de Rafael Lorente, quien del cantaor asegura que es un cantaor "muy aficionado, con buenos metales y que afina bien. Yo diría que tiene buenas facultades, sabe cantar y tiene su estilo propio, no imposta la voz de nadie".

Ignacio recuerda que "yo he cantado desde siempre, pero me tiraba más el fútbol y he estado centrado en él casi toda mi juventud", asegura. "En mi casa he aprendido mucho de mi tío Antonio, pero también de El Torta, Manuel Moneo, el Garbanzo, Mijita..., porque quieras o no, me he criado con ellos".

"No fue hasta los 18 años cuando mi padre me escuchó una vez cantar y desde entonces me animó a que me dedicara a esto. Fue a partir de ahí cuando me lo tomé algo más en serio y empecé a formarme. De hecho, participé en algún concurso de la zona como el de Vejer y actué en algunas peñas como La Bulería, la Peña Buena Gente, la Peña Camarón, Luis de la Pica, la de Barbate...".

Aunque tiene claro que "mi trabajo es para mí lo primero, porque es el que me da de comer, sí me gustaría tener más oportunidades para cantar. Date cuenta que el cante es mi desahogo y me permite expresar lo que llevo dentro. Yo me expreso así".

En su repertorio habitual, se encuentra a gusto haciendo "soleá, malagueñas y fandangos, aunque por bulerías, por tarantos o seguiriyas también me siento cómodo. Con los estilos clásicos de Jerez me defiendo bien. Me gusta mucho la soleá de Charamusco".

Su buena progresión le permitió ganar, en agosto de 2019 justo antes de la pandemia, la primera edición del concurso 'Cante en rama', incluido en la programación de la I Bienal de Cante de Jerez. Sin embargo, lo que suponía como un punto de inflexión importante en su carrera ha terminado por "quitarme las ganas", recuerda.

Y es que según Ignacio Fajardo "el premio consistía en grabar un disco, era un disco compartido entre los dos ganadores, Saira Malena y yo, pero el disco nunca ha llegado".

"Viendo aquella oportunidad, le pedí ayuda a Rafael Lorente, que me escribió las letras de los temas que iba a incluir en el disco y me puse a ensayar con él durante dos meses. Muchas veces salía de trabajar muy cansado y me metía en su casa a ensayar hasta las tantas", destaca.

Sin embargo, aquello quedó en el limbo, entre otras cosas "porque me llamaron para grabar en directo y en unas condiciones que no eran las idóneas. Creo que si grabábamos allí, me iba a perjudicarme antes que beneficiarme. La verdad es que después de eso se me han quitado las ganas de todo".

En esa lucha por abrirse hueco, el cantaor considera que "a gente como yo, y a otros muchos jóvenes que hay en Jerez, creo que se les debería apoyar más, o al menos contar con sitios en los que uno se pueda foguear, porque tenemos ilusión, pero a veces no encontramos dónde cantar".